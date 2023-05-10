«єВідновлення» в «Дії» — стартувала програма виплат компенсацій на відновлення житла. monobank та «ПриватБанк» вже підготували спецкартки з кешбеком

В Україні стартувала державна програма єВідновлення, призначена для підтримки тих, чиї домівки постраждали через збройну агресію рф. Вона орієнтована на українців, чиї домівки отримали незначні пошкодження, а не були вщент зруйновані внаслідок бойових дій.

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Компенсація на ремонт житла буде надаватись в тих випадках, якщо воно підлягає відновленню й ще не було відремонтоване. Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо. Максимальна сума компенсації становить 200 тис. грн. Програма єВідновлення розповсюджується на ремонт квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку. Громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

Для того, щоб розпочинати відновлення житла якнайшвидше, послугу єВідновлення максимально цифровізували. Подати заявку на допомогу можна в «Дії» в декілька кліків.

Як отримати компенсацію за програмою єВідновлення

Спершу слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соціального захисту. Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Відкрити картку можна в банківському застосунку та у відділенні банку. Наразі до єВідновлення підключені такі банки: Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Для своїх карт «єВідновлення» Монобанк додатково запровадив кешбек в розмірі 5% на всі витрати, а ПриватБанк – відразу 15% за здійснені оплати. Після цього слід подати заяву на компенсацію в «Дії». Після подання спеціальна комісія при громаді повинна прийняти рішення щодо надання такої допомоги. Вона повинна розглянути заяву, провести огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначити суму, яка буде нарахована. Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення.

Зазначається, що якщо у житла є співвласники, вони мають надати згоду на участь у програмі.

Як можна використати допомогу за програмою єВідновлення

Кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт. При цьому витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь в програмі через портал «Дія».

Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.

Пріоритет з виплат надаватиметься:

учасникам бойових дій,

людям з інвалідністю внаслідок війни,

ветеранам війни,

членам сімей загиблих військових,

мобілізованим,

багатодітним родинам,

людям з інвалідністю І та ІІ групи,

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам/піклувальникам,

прийомним батькам та патронатним вихователям,

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Докладна інформація про програму єВідновлення публікуватиметься на відповідному сайті.