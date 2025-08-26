"Покращене" та реальне відео / Rhett Shull, Rick Beato, YouTube

Популярний музичний ютубер помітив та навів докази несанкціонованої зміни Shorts іншого відеоблогера з боку платформи. YouTube фактично визнав це у вельми незграбний спосіб.

Ретт Шулл, ведучий популярного музичного каналу на YouTube, опублікував відео, в якому наводить візуальні докази змін у коротких відео YouTube, завантажених Ріком Біто, ще одним інфлюенсером. Переконаний, що відеосервіс повторить ті ж самі трюки й з його контентом, Шулл проаналізував короткий відеоролик, який він завантажив одночасно в Instagram та на YouTube, і теж побачив аналогічні зміни.

“Спочатку це трохи важко сказати. Але якщо ви почнете дивитися на такі речі, як грифовий звукознімач на Gretsch, на якій я граю, або те, як струни йдуть над звукознімачем, або на лого Стінга на футболці, яка на мені, або складки на футболці, або деталі волосся, це просто має неправильний вигляд. Щобільше ви на це дивитеся, тим більше це починає помічати”, — каже Шулл.

Ютубер далеко не єдиний, хто помітив незрозумілі та, вочевидь, не санкціоновані користувачами зміни, схожі на приховане масштабування — темі в Reddit про це вже два місяці. Користувачі наводять докази у вигляді порівняльних скриншотів одного й того самого кадра з відео, посилань на аналогічні випадки в інтернеті тощо. Ось як описав проблему топікстартер Ulincsys:

“У мене вже кілька днів виникає проблема: короткі відео здаються “розмазаними” або такими, ніби до них застосований ефект олії. Я не міг збагнути, що саме змінилося, але лише сьогодні зрозумів, що, найімовірніше, до відео застосовується якась форма масштабування за допомогою штучного інтелекту […] На нижньому скриншоті дуже чітко видно артефакти масштабування, які ви не очікуєте побачити від простої зміни роздільної здатності, такі як додаткові різкі тіні та надто гострі краї там, де яскравість швидко змінюється. Найбільш показовою ознакою для мене є те, що його волосся виглядає як пластик у “масштабованій” версії, що мені здається досить поширеним явищем серед моделей ШІ”.

У своєму відео Ретт Шулл запитав думку глядачі в з цього приводу. На цей час він отримав колосальні 11 587 коментарів, з думками щодо ситуації та підтвердженнями. Ютубер робить власний висновок.

“Незалежно від того, подобається вам мій контент, чи згодні ви з тим, що я кажу, під усім цим лежить фундаментальна основа, що ви вірите тому, що те, що я створюю, що я говорю і що я роблю — це справді я. Це моя справжня думка. Це моя справжня робота. А заміна або “покращення” моєї роботи без моєї згоди чи відома якоюсь системою масштабування за допомогою штучного інтелекту, на мою думку, не лише підриває довіру аудиторії, але й мою довіру до платформи YouTube”.

Представник YouTube у відповідь на запитання в X визнав зміни, помічені користувачами. Але ж ні-ні-ні, це не штучний інтелект, а машинне навчання.

“Ніякого GenAI, ніякого апскейла. Ми проводимо експеримент на вибраних відео YouTube Shorts, під час якого використовуємо традиційну технологію машинного навчання для усунення розмиття, шумозаглушення та покращення чіткості відео під час обробки (подібно до того, що робить сучасний смартфон під час запису відео). YouTube постійно працює над тим, щоб забезпечити найкращу якість відео та враження від перегляду, і продовжуватиме враховувати відгуки авторів і глядачів під час вдосконалення цих функцій”.

Офіційний акаунт YouTube в X потім підтвердив «експеримент з покращення якості відео за допомогою традиційного машинного навчання, а не GenAI».

З урахуванням нечітких визначень та перекриття у масовому сприйнятті таких понять, як “штучний інтелект” та “машинне навчання”, відповідь здається лише грою слів. Не зрозуміло, чим результат застосування одного методу якісно відрізняється від результату іншого для автора та глядача. Та й проблема не в тому, а у відсутності інформування про ще одне впровадження ШІ в Shorts та згоди на це авторів. Як зазначає один з коментаторів, “ви витрачаєте купу грошей і часу, щоб отримати ідеальні знімки та фотографії — тільки для того, щоб YouTube додав до них фільтр штучного інтелекту”.

Джерело: Windows Central