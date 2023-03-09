YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту

YouTube пом’якшує суперечливу політику щодо монетизації контенту — коли автори втрачали гроші, якщо у відео прозвучало матюччя.
Правила, введені у листопаді 2022 року, позбавляли авторів монетизації, якщо у перших 15 секундах відео прозвучала ненормативна лексика — фактично YouTube прибирав рекламу з такого контенту.
Після обурення творців, у січні 2023 року YouTube оголосив, що перегляне політику. Нині ненормативну лексику на сервісі розділяють на «помірну» та «сильну» — першу ніяк не блокуватимуть, а друга отримає «обмежену рекламу». Це стосується перших 7 секунд відео.
Далі YouTube надає не досить чітке формулювання: якщо нецензурні слова прозвучать у «більшій частині» відео повторно — то монетизацію скасують, однак не уточнюється чи стосується це обох варіантів лайки.
Ненормативна лексика, яка звучить в аудіокомпозиціях на початку, в кінці чи на фоні відео, не впливатиме на статус монетизації; а от матюччя в заголовках чи мініатюрах одразу позбавить відео від реклами.
Також компанія обіцяє переглянути відео творців, які постраждали від суворішої політики, введеної у листопаді. Оновлені правила почали діяти з 7 березня.
Вже з наступного місяця з YouTube також зникне один із найнеприємніших форматів реклами — оверлейні банери, які відображаються внизу відео під час перегляду на настільному комп’ютері. І це не останні зміни у 2023 році — Ніл Мохан, який обійняв посаду керівника YouTube після відходу Сьюзан Войчицькі, анонсував «позарекламне» збільшення доходів сервісу та самих авторів, додаткову монетизацію передплат, додаткові покупки та інші платні послуги.
YouTube тестує відео 1080p з вищим бітрейтом для Premium-передплатників – 13 Мбіт/с проти звичайних 8 Мбіт/с
Джерело: Engadget, Techcrunch