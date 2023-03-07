Оверлейні банери на YouTube відійдуть у минуле 6 квітня

Усі, хто не підписаний на YouTube Premium, бачать досить настирливу рекламу в роликах найпопулярнішого відеосервісу. Наступного місяця реклами поменшає. Піде один із найнеприємніших її форматів – банери у нижній частині екрана.
Служба підтримки YouTube оголосила, що у минулому залишиться так звана оверлейна реклама. Говорячи простіше, банери, які відображаються внизу відео під час перегляду YouTube на настільному комп’ютері. Повідомлення говорить:
«Починаючи з 6 квітня 2023 року на YouTube більше не відображатиметься оверлейна реклама, щоб допомогти глядачам покращити враження та перемикнути увагу на більш ефективні формати реклами на настільних та мобільних пристроях. Оверлеї — це застарілий формат реклами, який показується лише на настільних комп’ютерах та заважає глядачам. Ми очікуємо, що вплив на більшість авторів [контенту] буде обмеженим, оскільки взаємодія з рекламою переміститься на інші формати».
Підрозділ Google YouTube, швидше за все, зазнає ще деяких змін у 2023 році під керівництвом нового керівника Ніла Мохана. Раніше в березні він опублікував деякі свої плани на наступний рік. Вони включають позарекламне збільшення доходів самого YouTube та творців відео. Можлива додаткова монетизація передплат, додаткові покупки та інші платні послуги.
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Джерело: Neowin