YouTube тестує експериментальні функції: пошук відео за допомогою Google Lens, QR-коди каналів та ШІ-підсумки чату

Команда YouTube поділилася інформацією про деякі експериментальні функції, які тестуються на платформі. Зазвичай такі функції доступні протягом короткого періоду часу й лише для невеликої групи людей.

Однією з таких функцій, що нині тестуються, є пошук відео за допомогою камери смартфона та Google Lens. Завдяки цьому можна знайти релевантні відео про те, що зараз бачить користувач в реальному світі. Ті користувачі, які беруть участь в експерименті, побачать кнопку Lens на панелі пошуку. Після натискання на неї YouTube пропонуватиме відео на основі знімка, отриманого в цей момент з камери. Користувач також зможе отримати більше інформації про візуальні елементи, натиснувши «Шукати в Google». Цей тест поширюється на невеликий відсоток глядачів, які дивляться YouTube на мобільних пристроях Android.

Також на YouTube відбувається тестування QR-кодів каналів. Ця функція призначена для того, щоб авторам було легше ділитися своїми каналами з іншими. Учасники експерименту можуть поділитися QR-кодом свого каналу, перейшовши на вкладку You в нижньому меню програми > торкнувшись фішки під ручкою з написом Share your channel > торкнувшись QR code у меню, що з’явиться. Глядачі можуть знайти QR-код і поділитися ним, торкнувшись меню з трьома крапками на сторінці каналу. Коди можна сканувати як онлайн, так і офлайн.

І ще на платформі відбувається тестування підсумків чату, створених штучним інтелектом. Відповідні учасники експерименту побачать банер у верхній частині чату, коли приєднаються до прямого ефіру, який накопичив достатню активність у чаті до приєднання. Ці підсумки створюються на основі опублікованих повідомлень чатів ─ вони не використовуватимуть текст, призначений для перевірки, або такий, що містить заблоковані слова чи надісланий заблокованими користувачами. Цей експеримент поширюється на невеликий відсоток глядачів, які приєднуються до відповідних прямих трансляцій англійською мовою. Наразі експериментальна функція доступна не в усіх країнах.

Джерело: google

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