YouTube відразу перемотує відео на самий кінець, якщо у користувача активований блокувальник реклами

Схоже, YouTube продовжує спонукати користувачів відмовлятися від блокувальників реклами. Нове обмеження справді досить суворе – воно взагалі не дозволяє дивитись відео, якщо у користувача активований блокувальник реклами для YouTube.

Цього тижня багато хто помітив, що YouTube демонструє кілька перших секунд ролика, а потім раптово перескакує прямо до кінця відео. Це дивне явище трапляється лише у користувачів із встановленим блокувальником реклами. Коли блокувальник вимкнено, відтворення відео працює як звичайно.

Користувачі також повідомляють, що раптова перемотка на кінець ролика трапляється навіть в тих випадках, коли відео відтворюється повторно. Якщо намагатися перейти до певної частини відео, у деяких випадках воно просто нескінченно завантажується.

Хоча адміністрація YouTube поки що не оголосила офіційно, що це нова функція сервісу, спрямована на боротьбу з блокувальниками реклами, все вказує саме на це. Хоча також не можна виключати, що це проблема з самим блокувальником реклами.

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У червні минулого року платформа обмежила кількість переглядів до трьох роликів для користувачів, які використовують блокувальник реклами, у листопаді почала доволі агресивно уповільнювати весь сайт, а згодом посилила обмеження на більшу кількість користувачів. Ситуація змінюється, якщо блокувальник вимкнути. Те ж саме станеться, якщо перейти на Premium (індивідуальна передплата YouTube Premium в Україні коштує 99 грн на місяць (студентська 59 грн), тоді як сімейний план YouTube Premium на 6 осіб — 149 грн на місяць).

Джерело: 9to5google