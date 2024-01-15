YouTube посилює «‎атаку» на користувачів із блокувальниками реклами

Платформа працює повільніше, і прискорити її можна, лише вимкнувши блокувальник реклами або оформивши преміальну передплату.

Реклама — величезне джерело доходу для YouTube і компанія роками бореться із блокувальниками, які перешкоджають її перегляду. Торік у травні платформа при виявленні увімкненого блокувальника реклами почала обмежувати перегляд відео на платформі у браузері й видавала відповідний Pop-Up із попередженням, що «Блокувальники реклами на YouTube заборонені». Щоб продовжити перегляд контенту, потрібно було вибрати один з двох варіантів — дозволити рекламу або придбати передплату YouTube Premium.

У червні платформа обмежила кількість переглядів до трьох роликів для користувачів, які використовують блокувальник реклами, а у листопаді почала доволі агресивно уповільнювати весь сайт — і нині, згідно з повідомленням на Reddit, посилив “оновлення” на більшу кількість користувачів (усі вони скаржаться на те що сайт уповільнено працює і не реагує на запити). Ситуація змінюється, якщо блокувальник вимкнути — те ж саме станеться, якщо перейти на Premium (індивідуальна передплата YouTube Premium в Україні коштує 99 грн на місяць (студентська майже вдвічі дешевше), тоді як сімейний план YouTube Premium на 6 осіб — 149 грн на місяць).

Джерело: 9to5google