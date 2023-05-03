YouTube заробляє гроші на «кліматичній брехні‎» — у роликах з дезінформацією про зміни клімату все ще показують рекламу

Понад рік тому Google обіцяла припинити показ реклами у роликах, які заперечують наукові факти про клімат, однак у квітні 2023-го року дослідники знайшли сотні відео з дезінформацією, які YouTube монетизував за допомогою рекламних оголошень.

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У звіті коаліції кліматичних організацій Climate Action Against Disinformation (CAAD) йдеться про те, що на відеоплатформі YouTube нині розміщено понад сотня відео з неправдивою інформацією про клімат, в яких транслюється реклама. У роликах заперечуються наукові докази про зміни клімату – зокрема те, що вони спричинені викидами парникових газів.

CAAD також наполягає на ширшому визначенні дезінформації в політиці YouTube – наприклад включити до категорій оманливого вмісту хибні аргументи про те, що зі змінами клімату нічого не можна зробити.

«Google підтримує кліматичну дезінформацію, яку вони, як кажуть, хочуть усунути… Дезінформація зберігається, тому що це вигідно, і Big Tech це має припинити», — каже Еріка Зайбер, речниця організації Friends of the Earth і учасниця CAAD.

У жовтні 2021 року Google оголошувала, що оновлює політику щодо показу реклами та монетизації відео на YouTube, які стосуються змін клімату. Зокрема нові правила «заборонять рекламу та монетизацію контенту, який суперечить усталеним науковим фактам щодо змін клімату та їхніх причин» — це стосувалося вмісту, в якому зміни клімати називають «обманом або шахрайством‎» або заперечують твердження про глобальне потепління чи твердження про те, що викиди парникових газів або людська діяльність сприяють зміні клімату.

Журналісти The Verge переглянули одне з відео, яке увійшло до переліку CAAD і там дійсно демонструвалась реклама лампи від комарів. Ролик був створений консервативним аналітичним центром The Heartland Institute, який давно відомий тим, що заперечує наукові факти про зміни клімату.

«Сьогодні наука про зміну клімату — це взагалі не наука», — каже на відео Наомі Зайбт, постійний спікер The Heartland Institute. «Я вважаю її мета, на жаль, — присоромити людство. Тривога щодо зміни клімату за своєю суттю є дуже підлою антилюдською ідеологією».

Станом на 17 квітня 200 відео на Youtube, проаналізованих у звіті, зібрали 73,8 мільйона переглядів. Вони містили рекламу таких брендів, як Costco, Tommy Hilfiger, Nike і Hyundai.

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CAAD досліджувала YouTube за ключовими термінами, такими як «кліматична містифікація» та «кліматична афера». Потім щонайменше два незалежні дослідники оцінили відеозаписи на відповідність визначенням кліматичної дезінформації Google і CAAD.

Нині Google каже, що переглянула перелік відео від CAAD і видалила ті, які порушують її політику про заперечення кліматичних змін.

«Хоча ми суворо дотримуємося цієї політики, її застосування не завжди ідеальне, і ми постійно працюємо над удосконаленням наших систем, щоб краще виявляти та видаляти вміст, який порушує політику», — сказав у електронному листі менеджер Google із комунікацій Майкл Акіман.

Однак, згідно з повідомленнями журналістів, після заяви компанії ролик The Heartland Institute на Youtube все ще показував рекламу — на цей раз передвиборчої кампанії Джо Байдена. Хоча Google додала на відео вставку із посиланням на сторінку ООН, де роз’яснюється інформація про зміну клімату.

Джерело: The Verge