Юристи Tesla кажуть, що заяви Ілона Маска про автопілот «могли підробити‎» — і їх не варто розглядати у суді

Це твердження юристи Tesla використали, як аргумент того, чому Маск не повинен надавати свідчення у межах розгляду справи про ДТП 2018-го року, в якому загинув інженер Apple Волтер Хуанг.

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Чоловік за мить до смерті перебував за кермом своєї Model X, а його родичі нині стверджують, що програма допомоги водію від Tesla була несправною, що й могло призвести до аварії.

Адвокати налаштовані допитати Ілона Маска щодо його заяв про безпеку цієї програми, зокрема інтерв’ю 2016 року, в якому генеральний директор Tesla каже, що «Model S і Model X на цей час можуть їздити автономно з більшою безпекою, ніж людина» (заяву англійською мовою можна прослухати тут).

Юристи Tesla своєю чергою наполягають на тому, що у допиті Маска немає потреби – оскільки «‎його заявам не можна довіряти, адже вони можуть виявитися фейковими», повідомляють Reuters і Bloomberg.

Захист стверджує, що мільярдер навіть не пригадає подробиць про такі заяви, і що він, як і багато інших публічних діячів, «‎може стати об’єктом для створення відео та аудіопідробок, які нібито показують, як він говорить і робить те, чого насправді ніколи не говорив або не робив».

Суддя у відповідь назвала аргументи Tesla «тривожними».

«Їхня позиція полягає в тому, що оскільки містер Маск відомий і може бути мішенню для створення фейків, його публічні заяви не підлягають захисту. Іншими словами він та люди, які перебувають на подібних посадах, можуть говорити що завгодно на публіці, а потім ховатися за аргументом того, що їхні записані заяви є підробкою, щоб уникнути відповідальності за те, що вони насправді сказали й зробили», — написала суддя Верховного суду округу Санта-Клара Еветт Д. Пенніпакер.

Суддя попередньо розпорядилася, щоб Маск надав тригодинні свідчення щодо цих заяв. Reuters зазначає, що «судді Каліфорнії часто виносять попередні рішення, які майже завжди завершуються кількома серйозними змінами після такого слухання». Подальше слухання призначене на четвер, а позов мають передати до суду 31 липня.