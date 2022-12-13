Суд США зобов’язав Tesla власним коштом модернізувати клієнту автомобіль через «оманливу рекламу» повноцінного автопілоту

Суддя наказав компанії Tesla безплатно оновити комп’ютер системи автономного керування автомобілем клієнта, завдяки чому той зможе підписатися на програму Full Self-Driving без додаткових витрат. Це перемога для клієнтів, розчарованих тим, що Tesla продавала пакет автономного водіння до того, як компанія фактично надала функцію, що може повноцінно працювати.

Tesla стверджувала, що всі її автомобілі, вироблені з 2016 року, мають «все необхідне обладнання», щоб стати самокерованими з майбутніми оновленнями програмного забезпечення. Компанія все ще має виконувати цю обіцянку, і їй фактично довелося оновити апаратне забезпечення автомобілів, випущених після 2016 року. Зокрема, Tesla довелося оновити бортовий комп’ютер, на якому виконується ПЗ для автономного водіння. Новий комп’ютер відомий як Hardware 3.0 чи комп’ютер FSD.

Щоб виконати свою обіцянку 2016 року про те, що майбутні автомобілі матимуть «все необхідне обладнання», щоб стати самокерованими, Tesla запропонувала безплатну модернізацію комп’ютерів власникам, які замовили пакет Full Self-Driving.

Той факт, що Tesla проводила модернізацію безкоштовно, розвіяв побоювання людей щодо необхідності оновлення обладнання для доступу до безпілотного водіння.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Проте минулого року Tesla запустила пакет передплати Full Self-Driving за $199 на місяць. Це дозволяло власникам автомобілів відмовитися від разової покупки пакета Full Self-Driving, який зараз коштує $15 тис. Проблема в тому, що для власників, які не мали повної модернізації комп’ютера для самостійного водіння, Tesla просила заплатити за комп’ютер $1500 (пізніше сума знизилася до $1000), перш ніж вони зможуть оформити щомісячну передплату FSD.

Деякі автовласники вважали, що такий підхід суперечить заявам Tesla про те, що автомобілі, вироблені з 2016 року, мають все необхідне обладнання для самостійного водіння. Один із них – Ян Джордан – вирішив подати скаргу до суду дрібних позовів у штаті Вашингтон.

Його автомобіль Model 3 був оснащений комп’ютером версії 2.5 і Tesla хотіла отримати від нього $1000 за оновлення комп’ютера до версії 3.0, перш ніж він зможе підписатися на FSD. Джордан подав скаргу до суду і виграв справу, а Tesla навіть не прийшла до суду, щоб захищати свої інтереси. При цьому суддя фактично визнав докази Джордана, в яких він називав заяви Tesla «хибною рекламою».

Зазначимо, це перший позов, поданий проти Tesla у зв’язку з її рекламою «повністю автономного водіння». У вересні власники автомобілів Tesla подали колективний позов проти автовиробника через «введення громадськості в оману щодо технології автопілота і функції повністю самостійного водіння (FSD)». Нещодавно компанія подала клопотання про відхилення позову, оскільки вважає, що «нездатність реалізувати довгострокову бажану мету не є шахрайством».

Що цікаво, Ян Джордан подав окрему скаргу до суду на компанію через втрату функціональності в іншому його автомобілі Tesla, який був оснащений оригінальним медіаблоком MCU1. Попри те, що на нього все ще діяла гарантія, Tesla заявила, що не може розв’язати проблему, і натомість рекомендувала платне оновлення до медіакомп’ютера нового покоління (MCU 2).

Суддя ухвалив, що це було порушення умов гарантії, і зобов’язав Tesla виплатити Джордану $1657,50 — вартість переходу на новий комп’ютер. Він навіть наказав виплатити $500, щоб компенсувати втрату AM-радіо, оскільки рішення Tesla по оновленню до нового комп’ютера призвело до втрати цієї функції, якої немає в MCU 2.

Паралельно з судовими позовами клієнтів, Мін’юст США проводить власне розслідування щодо обіцянок Tesla. Також у серпні 2021 року Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розпочала розслідування серії аварій – одна з них зі смертельними наслідками (коли автомобіль Tesla, оснащені автопілотом, врізався в припарковані машини швидкої допомоги). Чиновники адміністрації у червні активізували своє розслідування – воно охоплює 830 000 автомобілів Tesla з автопілотом та 16 аварій за участю електромобілів, а також стаціонарних автомобілів екстреного реагування та дорожнього обслуговування.

Джерело: electrek