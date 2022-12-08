Tesla прокоментувала позов щодо Full Self-Driving: “Нездатність реалізувати довгострокову мету — не шахрайство”

З 2016 року Tesla стверджує, що її електромобілі, вироблені в майбутньому, матимуть “необхідне обладнання” для повністю автономного водіння. Однак свою обіцянку компанія поки не виконала, а деякі власники автомобілів взагалі сумніваються у здатності Tesla реалізувати цю ідею. Що й призвело до судового позову.

У вересні власники автомобілів Tesla подали колективний позов проти автовиробника через “введення громадськості в оману щодо технології автопілота та функції повністю самостійного водіння (FSD)”. Компанія подала клопотання про відхилення позову минулого тижня із коротким коментарем:

“Нездатність реалізувати довгострокову бажану мету не є шахрайством”.

Термін “довгострокова бажана мета” дуже обережно описує всюдисущу рекламу автовиробника про повністю автономне водіння. Але такий підхід може ускладнити прийняття позитивного рішення щодо позову водіїв. Власники автомобілів Tesla мають довести, що компанія навмисно вводила клієнтів в оману, змушуючи їх думати, що вони купують транспортні засоби, які стануть безпілотними; а також довести що в Tesla знали, що не зможуть виконати обіцянку.

Автовиробник дійсно ніколи не називав конкретних часових рамок для досягнення свої мети. Генеральний директор компанії Ілон Маск заявляв про 2016 рік, однак згодом кілька разів викладав термін.

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Бета-версія FSD була запущена в жовтні 2020 року, і, згідно з останніми загальнодоступними даними, наразі в ній зареєстровано понад 100 000 учасників з-поміж власників Tesla у всьому світі. Сьогодні автомобілі Tesla стандартно поставляються із функцією автопілота. За додаткові 15 тисяч доларів власники можуть придбати варіант Full Self-Driving. Маск обіцяв, що функція колись забезпечить повністю автономні можливості, але на сьогодні FSD все ще передбачає участь водія в керуванні автомобілем під час руху. Tesla заявляє, що зараз FSD придбали 160 000 клієнтів.

У клопотанні Tesla наголошується, що позов сам демонструє, що компанія нині працює над досягненням мети самостійного водіння:

“Навпаки, звинувачення демонструють, що Tesla постійно вдосконалює свою технологію допомоги водію (ADAS), випускаючи оновлення програмного забезпечення з метою досягнення більших і кращих можливостей автономності в майбутньому”.

Tesla також посилається на кілька коментарів, зроблених компанією та генеральним директором Ілоном Маском, які попереджають про те, що виникнуть проблеми з виведенням на ринок автономного керування.

“Крім того, з самого початку Tesla ясно дала зрозуміти, що “пройде значний часовий проміжок” до того, як справжнє самостійне водіння буде схвалено регуляторами”.

Компанія завершує свій аргумент тим, що у позові “не вказується конкретний термін, обіцяний Tesla для випуску повністю автономних можливостей для широкої громадськості”.

Паралельно з судовими позовами клієнтів, Мін’юст США проводить власне розслідування щодо обіцянок Tesla. Також у серпні 2021 року Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розпочала розслідування серії аварій – одна з них зі смертельними наслідками (коли автомобіль Tesla, оснащені автопілотом, врізався в припарковані машини швидкої допомоги). Чиновники адміністрації у червні активізували своє розслідування – воно охоплює 830 000 автомобілів Tesla з автопілотом та 16 аварій за участю електромобілів, а також стаціонарних автомобілів екстреного реагування та дорожнього обслуговування.

Джерело: Electrek