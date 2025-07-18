Новини Ігри 18.07.2025 comment views icon

Ютуберу «світить» трирічне ув’язнення за огляди портативних консолей для ретро-ігор

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайту

Ютуберу «світить» трирічне ув’язнення за огляди портативних консолей для ретро-ігор
Франческо Салічіні з каналу Once Were Nerd, розповідає про свою ситуацію / YouTube

Творці ігор для консолей раніше боролися з емуляторами та копіюванням ігор, але цей випадок — новий правовий рівень.

Італійський ютубер Франческо Салічіні, власник каналу Once Were Nerd, висвітлює ретро-ігри, але його огляди пристроїв Anbernic, здається, стали останньою краплею. За його словами, фінансова поліція з’явилася у нього вдома та в офісі з ордером на обшук з метою розслідування розповсюдження піратських матеріалів шляхом «реклами».

Anbernic відома своїми ретроконсолями, які можуть імітувати класичні ігри від Nintendo та Sony. Однак компанія іноді постачає свою продукцію з картами microSD, що містять сотні захищених авторським правом ROM-файлів. Це, безумовно, суперечить закону та є формою піратства, але ютубер стверджує, що він лише оглядав обладнання, і що жоден виробник не спонсорував його відео. Він також утримався від додавання партнерських посилань до цього контенту.

Геймери більше дивляться YouTube та Twitch, ніж грають, — дослідження

Зараз Салічіні звинувачують у порушенні статті 171 статті італійського Закону про авторське право, яка передбачає максимальний штраф у розмірі €15 000 та три роки позбавлення волі. Наразі його справа все ще розслідується, але італійська Guardia di Finanza (Фінансова поліція) вилучила понад 30 консолей, зокрема від Anbernic, TrimUI та Powkiddy. Поліція також отримала телефон ютубера та стенограми його розмов з виробниками портативних консолей.

Початкове розслідування триватиме близько шести місяців (з квітня), після чого владі доведеться вирішити, закрити чи продовжити провадження. Але тим часом Салічіні також ризикує бути заблокованим, навіть без остаточних доказів його ймовірних порушень.

Наразі невідомо, яка саме компанія розпочала офіційне переслідування ютубера. Сайт Tom’s Hardware зазначає, що це можуть бути Nintendo або Sony, а інцидент виводить боротьбу з емуляторами та піратським контентом на новий рівень. Втім, один японський ігровий відеоблогер вже отримав 5 років умовно та великий штраф.

Популярні новини

Вчені видобувають аміак з повітря за допомогою плазми — рослинам на полях має сподобатися
Топ Xbox порадив звільненим працівникам шукати роботу через ШІ
Представлений Moto G100 Pro — над’яскравий OLED та велика батарея від $195
Epic Games Store запустив безплатну роздачу 2-х ігор — з відомим психоделічним платформером 2023 року
Представлений Smart #3 (2026): електричний кросовер із запасом ходу до 555 км та ціною від $23 тис.
Користувачі Adblock Plus бачать гіршу рекламу, ніж без нього, — дослідження
Вийшов Nothing Phone (3) — чотири 50 МП камери та нова фіча Glyph Matrix за $800
До стрічки Google Discover додають ШІ-огляди — ще менше трафіку для сайтів новин
Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung
Новий тест відрізняє текст ШІ з точністю 96% та 1% похибки, — Мічиганський університет
«Супермен» стартував з 85% на Rotten Tomatoes — фільм із шармом, але на раз
Костюми для «Грішників» Раяна Куглера викупили у Marvel — зі «складу» для перезапуску «Блейда»
Нові гаджети OnePlus: годинник Watch 3 43 мм і навушники Buds 4 з автономністю до 45 годин
Ліквідації коротких позицій сягнули рекордних $1 млрд на тлі нових максимумів біткоїна
Microsoft замінила працівників ШІ і заощадила $500 млн
В мережу злили пролог Silent Hill F — 3 хвилини з Хінако у туманному місті та атмосферна музика
Коли ChatGPT зводить з глузду — OpenAI найняла психіатра, щоб стежити за цим
В The Last of Us Part 2 додали хронологічний режим без флешбеків і скіни з Uncharted
Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процесора, 48 ядер GPU Xe3, але може не вийти
Спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордні денні притоки капіталу з BlackRock і Fidelity на чолі
Зроблено в Китаї: нові мемристори пришвидшили обробку даних ШІ у 7,7 разів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати