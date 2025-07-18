Ютуберу «світить» трирічне ув’язнення за огляди портативних консолей для ретро-ігор

Франческо Салічіні з каналу Once Were Nerd, розповідає про свою ситуацію / YouTube

Творці ігор для консолей раніше боролися з емуляторами та копіюванням ігор, але цей випадок — новий правовий рівень.

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Італійський ютубер Франческо Салічіні, власник каналу Once Were Nerd, висвітлює ретро-ігри, але його огляди пристроїв Anbernic, здається, стали останньою краплею. За його словами, фінансова поліція з’явилася у нього вдома та в офісі з ордером на обшук з метою розслідування розповсюдження піратських матеріалів шляхом «реклами».

Anbernic відома своїми ретроконсолями, які можуть імітувати класичні ігри від Nintendo та Sony. Однак компанія іноді постачає свою продукцію з картами microSD, що містять сотні захищених авторським правом ROM-файлів. Це, безумовно, суперечить закону та є формою піратства, але ютубер стверджує, що він лише оглядав обладнання, і що жоден виробник не спонсорував його відео. Він також утримався від додавання партнерських посилань до цього контенту.

Зараз Салічіні звинувачують у порушенні статті 171 статті італійського Закону про авторське право, яка передбачає максимальний штраф у розмірі €15 000 та три роки позбавлення волі. Наразі його справа все ще розслідується, але італійська Guardia di Finanza (Фінансова поліція) вилучила понад 30 консолей, зокрема від Anbernic, TrimUI та Powkiddy. Поліція також отримала телефон ютубера та стенограми його розмов з виробниками портативних консолей.

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Початкове розслідування триватиме близько шести місяців (з квітня), після чого владі доведеться вирішити, закрити чи продовжити провадження. Але тим часом Салічіні також ризикує бути заблокованим, навіть без остаточних доказів його ймовірних порушень.

Наразі невідомо, яка саме компанія розпочала офіційне переслідування ютубера. Сайт Tom’s Hardware зазначає, що це можуть бути Nintendo або Sony, а інцидент виводить боротьбу з емуляторами та піратським контентом на новий рівень. Втім, один японський ігровий відеоблогер вже отримав 5 років умовно та великий штраф.