У в’язницю за ігрові відео на YouTube. В Японії 53-річний блогер отримав 5 років тюрми умовно та штраф ¥1 млн

Історія про японця, якого нещодавно арештували за монетизацію ігрових відео на YouTube, отримала продовження — Сендайський окружний суд (суддя Коічі Накамура) виніс вирок у справі щодо порушення авторських прав та призначив 53-річному летсплейщику Сінобі Йосіді 5 років умовного ув’язнення та додатково штраф ¥1 млн (близько $6785), повідомляє The Verge та IGN з посиланням на японський сайт Asahi Shimbun.

Сама історія примітна насамперед тим, що це перший такий випадок у країні, коли суд ухвалив обвинувальний вирок за подібний проступок. Причому попередньо обвинувачення наполягало на більш суворому покаранні для немолодого ютубера — 2 роки реального ув’язнення замість умовного терміну.

Японець отримав судовий позов за публікацію на YouTube ігрових відео з метою подальшої монетизації та заробітку, а саме він завантажував геймплейні ролики візуальної новели Steins;Gate: My Darling’s Embrace та відео зі стислим переказом епізодів аніме Steins;Gate та Spy x Family. Саме монетизація цих відео з метою заробітку підпадає під порушення відповідно до японського законодавства у сфері авторського права. Принаймні такою є позиція япоснкьої антипіратської асоціації CODA (японська асоціація з захисту авторських прав). Окрім порушення авторських прав, CODA звинуватила японського летсплейщика у “незаконній” публікації спойлерів.

Це був «випадок зловмисної публікації відеороликів, які містять вміст і розв’язки (спойлери) без дозволу правовласників», — заявили в CODA, «і незаконне отримання рекламних доходів шляхом порушення авторських прав». В суді Йосіда повністю визнав свою провину, додавши що лише хотів «привернути увагу користувачів до свого хобі».

Зазначається, що сторона обвинувачення назвала дії Йосіди «зловмисним актом, який перешкоджає створенню контенту», оскільки псує споживачам враження та відбиває будь-яке бажання купувати гру чи аніме.