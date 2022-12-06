З 2023 року Microsoft підвищить ціну ігор внутрішніх студій для Xbox Series X|S до $70

Корпорація Microsoft розповіла, що вона підвищить вартість власних ігор до $70, починаючи з 2023 року. Нині такі ігри продаються за ціною $60. Нові правила ціноутворення будуть застосовуватися до майбутніх ігор, таких як Starfield, Redfall та наступної Forza Motorsport, які розроблені для Xbox Series X та S і не з’являться на Xbox One.

Рішення Microsoft перегукується з аналогічними кроками інших великих представників ігрової галузі. Sony продає власні ігри для PlayStation 5 за $70, а для PlayStation 4 – за $60. Ubisoft й Take-Two Interactive також ухвалили аналогічні рішення з урахуванням зростання витрат на розробку ігор.

Однак підвищення цін може не вплинути істотно на Xbox через відмінності між бізнес-стратегіями Microsoft і Sony. Sony застосовує ціну $70 для ігор, доступних на консолях різних поколінь, і при оновленні гри до версії для консолі нового покоління (з PS4 до PS5) стягує з клієнтів $10. Ігри для Xbox оновлюються з Xbox One до Xbox Series безплатно. При цьому ігри Microsoft, доступні на консолях різних поколінь, як і раніше, коштують $60. Крім того, Microsoft робить ставку на Game Pass, який дає передплатникам доступ до всіх ігор, які підпадають під нові правила ціноутворення. І ще передплатники, які купують ці ігри окремо від Game Pass, отримують знижку. Підписка Sony PlayStation Plus включає знижки, але не нові ігри від сторонніх розробників.

Хоча в останні роки вартість ігор збільшується, ціна $70 не є новим максимумом. У 1990-х роках нові ігри регулярно продавалися за $60-70 і більше. Навіть без урахування інфляції ціни були порівнянними чи вищими. Ціни почали знижуватися, коли ігри перейшли на оптичні диски, які дешевші у виробництві, ніж картриджі.

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Ціни на нові ігри встановилися на рівні близько $50 протягом року для PlayStation 2, але зросли до $60 доларів на PlayStation 3 і Xbox 360. З того часу підвищення цін пояснювалося інфляцією і дорожчою розробкою ігор, хоча були фактори, що сприяли зниженню цін, такі як зниження витрат на збут та відмова від роздрібних продажів на фізичних носіях.

Джерело: techspot