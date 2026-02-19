В застосунок Gemini додали Lyria 3: ШІ для генерації музики, що працює навіть з фото

Google

Застосунок Gemini отримав найдосконалішу модель для генерації музики Lyria 3 від Google DeepMind.





На відміну від попередніх версій, користувачам більше не треба додавати власні тексти пісень, оскільки ШІ автоматично генерує їх за підказками. Окрім цього Lyria 3 пропонує контроль над вокалом, стилями, темпом та іншими елементами, даючи можливість створювати реалістичніші та складніші музичні композиції.

Модель, як і її функції, розроблені для оригінального самовираження, а не для наслідування популярних виконавців. У Google запевняють, що під час навчання уважно ставились до авторських прав та партнерських угод. Якщо користувачі вказуватимуть популярних виконавців у запиті, Gemini сприйматиме це як загальне творче натхнення та створюватиме композиції, схожі за темпом та настроєм. Окрім цього передбачені фільтри для перевірки результатів на відповідність вже наявному контенту.

У застосунку Gemini в меню “Інструменти” додано розділ “Музика”. Серед підказок можна вказати опис конкретного жанру, настрій, жарт, зрозумілий лише користувачу або спогад для створення унікальних треків з текстом або інструментальним супроводженням.

“Мене переповнює ностальгія. Напиши для моєї мами пісню про прекрасні часи, які ми провели в дитинстві, і про спогади про її домашні банани. Зроби її веселою афробіт-композицією зі справжньою африканською атмосферою”, — наводиться приклад у матеріалі 9to5google.

Також можна завантажити фото або відео, які Gemini використає для створення пісні з текстом, що ідеально підходить під настрій. Таким чином ШІ генерує 30-секундну композицію та використовує Nano Banana для створення відповідної обкладинки.





Всім композиції отримуватимуть водяний знак SynthID. Аудіофайл можна завантажити у Gemini, щоб дізнатись, чи був він згенерований штучним інтелектом. Додаток Lyria 3 наразі доступний для всіх користувачів старше 18 років англійською, німецькою, іспанською, французькою, хінді, японською, корейською та португальською мовами. Для передплатників Google AI Plus, Pro та Ultra діятимуть вищі ліміти.

Ми писали, що в Google Docs з’явились аудіо-резюме від Gemini: не читайте, а слухайте документ. Нещодавно Google додала в Gemini режим Personal Intelligence (Персональний інтелект) в бета-версії, який фактично перетворює ШІ на вашого особистого і проактивного асистента.

Джерело: 9to5google