Заборона NFT у Minecraft обвалила токен NFT Worlds на 70%, а глава Epic Games не має наміру обмежувати розробників ігор у використанні блокчейна

Раніше цього тижня компанія Mojang Studios заявила про заборону інтеграції NFT у гру Minecraft. Частково відмова від NFT пов’язана з чинними правилами, які гарантують, що всі гравці мають доступ до тих самих функцій. Однак «NFT можуть створювати моделі дефіциту та виключення, які суперечать нашим рекомендаціям та духу Minecraft». Тому компанія повністю відмовляється від технологій блокчейна і не дозволяє використовувати їх у клієнтських та серверних додатках, а також не дозволяє NFT використовувати внутрішньоігровий контент Minecraft.

Це рішення розробників спричинило обвал вартості токенів проекту NFT Worlds. Він продає NFT, прив’язане до «насіння світу», яке можна використовувати для створення світів Minecraft за допомогою клієнта базової гри. Після оголошення Mojang Studios мінімальна ціна токена NFT Worlds впала з 3 ETH (близько $4500) до 1,4 ETH (близько $2100). А надалі токен упав більш як на 70%.

Розробники NFT Worlds розкритикували рішення Mojang Studios. Вони намагалися зв’язатися з Microsoft, щоб обговорити це рішення та знайти альтернативні варіанти. При цьому для NFT Worlds ще не все втрачено. Представник Microsoft повідомив, що власники насіння світу з NFT Worlds, як і раніше, зможуть використовувати їх у Minecraft і навіть розміщувати їх як місце призначення для інших гравців. Але розміщувати NFT, пов’язаний із цим насінням світу, де-небудь ще в мережі буде неправильно. Забороні підлягає API, що дозволяє гравцям відправляти та отримувати платежі токенами всередині Minecraft.

Ситуацію, що склалася, також прокоментував глава Epic Games Тім Суїні. Він уточнив, що його компанія не має наміру забороняти у своєму магазині гри з блокчейном та NFT. Розробники можуть самостійно вирішувати, як вони бачать свій проєкт.

Developers should be free to decide how to build their games, and you are free to decide whether to play them. I believe stores and operating system makers shouldn’t interfere by forcing their views onto others. We definitely won’t.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 21, 2022