Час прощатися: Firefox припиняє підтримку Windows 7

Firefox залишається єдиним браузером, що продовжує отримувати оновлення безпеки на Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1. Однак це має закінчитись наприкінці нинішнього року.





Нещодавно Mozilla зазначила, що припинить підтримку Firefox 115 ESR до кінця 2026 року. Вихід оновлень безпеки буде припинено вже з березня для всіх версій Windows, старіших за 10.

“Firefox 115 — остання версія, що підтримується в Windows 7, 8 і 8.1. Оновлення будуть поширюватися через канал ESR до кінця лютого 2026 року. Після цього користувачам слід оновити свою операційну систему, щоб продовжувати отримувати оновлення безпеки та нові функції Firefox”, — зазначається в офіційному документі Mozilla.

Firefox 115 був випущений у липні 2023 року. Це був останній браузер, що отримував оновлення на Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1. За планами Mozilla, підтримка мала припинитись ще у вересні 2024 року, однак це рішення двічі відкладалось. Тоді Mozilla заявила, що у неї достатньо користувачів, щоб виправдати витрати на підтримку Firefox 115 ESR в робочому стані.

Якщо нічого не зміниться, користувачам Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1 необхідно буде оновитись хоча б до Windows 10. У цій хоч і далеко не новій версії ОС Firefox, Chrome, Edge та інші браузери продовжують отримувати нові функції, оновлення безпеки та багато іншого.





Ми писали, що новий голова Mozilla має намір створити з Firefox сучасний браузер на базі ШІ. Проте у гонитві за новомодним ШІ, розробники Mozilla примудрилися зробити те, чого значна частина користувачів Firefox точно не просила. Поки відкритий браузер повільно втрачає позиції, компанія додає функції штучного інтелекту для виконання завдань, які важко назвати критично важливими для досвіду користувача. З рештою Mozilla підтвердила, що в Firefox з’явиться єдина опція для повного вимкнення всіх ШІ-функцій. Усередині компанії її називають AI kill switch (аварійний вимикач ШІ).

Джерело: Neowin