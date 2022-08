Захищена версія Apple Watch Series 8 Pro імовірно вимагатиме використання нових ремінців, а ціна складе близько $1000

Як очікується, наступного тижня відбудеться анонс нового розумного годинника Apple Watch для любителів займатися спортом на відкритому повітрі. Згідно з наявною інформацією, нова версія Apple Watch Series 8 Pro матиме збільшений циферблат розміром 47-48 мм з плоским дисплеєм, а також може навіть знадобитися новий ремінець для цього годинника.

Для порівняння Apple Watch Series 7 пропонуються з розміром корпусу 41 мм або 45 мм. Більш доступні Apple Watch SE продаються з корпусами розмірами 40 або 44 мм, а старі Apple Watch Series 3 доступні в розмірах 38 або 42 мм.

Аналітик Марк Гурман припускає, що новий годинник Apple Watch Pro підтримуватиме старі ремінці. Однак, враховуючи збільшений розмір, старі ремінці можуть виглядати не найкращим чином з годинником.

Раніше повідомлялося, що корпус годинника буде виготовлений з міцного металу, а екран стане більш стійким до зовнішніх впливів. Збільшена батарея та оновлений режим зниженого енергоспоживання можуть призвести до збільшення часу автономної роботи, можливо, до кількох днів без заряджання. Очікується, що лінійка Apple Watch Series 8 та оновлена ​​модель Apple Watch SE отримають новий чип S8, хоча його продуктивність буде на рівні більш ранніх процесорів S7 та S6.

According to Mac Otakara, the upcoming Apple Watch Series 8 “Pro” will feature a larger 47mm size and a flat display. This model is expected to start at a higher price close to $1000 pic.twitter.com/9MmBhkewFA

— Apple Hub (@theapplehub) August 28, 2022