Apple призначила презентацію iPhone 14 на 7 вересня — Bloomberg

Apple планує провести першу (у 2021 році таких було дві, а у 2020-му — цілих три) осінню презентацію нових пристроїв, зокрема нової лінійки iPhone, в середу, 7 вересня, повідомляє Bloomberg з посиланням на близькі до компанії джерела.

Повідомляється, що саме цю дату назвала Apple у внутрішньому листуванні зі співробітниками, а сама презентація традиційно пройде повністю онлайн у формі попередньо записаної трансляції. Те, що Apple цьогоріч планує презентацію iPhone не на вівторок, а на середу — рідкість, проте це не є чимось неможливим. Це має сенс, оскільки на понеділок, 5 вересня, в США припадає велике національне свято — День Праці.

Загалом очікується чотири моделі iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Базовий iPhone 14 та iPhone 14 Pro оснащуються екранами 6,1 дюйма, а iPhone 14 Max та iPhone 14 Pro Max — 6,7 дюйма. Як вже неодноразово повідомлялося, 6,7-дюймовий iPhone 14 Max стане найдоступнішою моделлю нової лінійки, а від 5,4-дюймового Mini в Apple вирішили відмовитися через недостатньо високі продажі.

За попередніми даними, базовий iPhone 14 отримає покращену 48-мегапіксельну основну камеру та селфі-камеру з автофокусом, та основна увага в цьогорічному оновленні відведена саме iPhone 14 Pro та Pro Max — у старших моделях Apple, за чутками, відмовиться від прямокутного вирізу, що називається «чубчиком» та «монобровою», на користь нового дизайну з двома отворами різної форми. Також iPhone 14 Pro та Pro Max вирізнятимуться новим процесором — A16 — та підтримкою функції Always-on Display. Також цьогоріч iPhone додадуть в ціні, хоча подорожчання може обмежитися лише Pro-моделями. Окрім того, Apple начебто збирається показувати рекламу у більшості стандартних застосунків iPhone

Джерела Bloomberg також повідомили ймовірний розклад виходу iPhone 14: попередні продажі відкриються 9 вересня, а замовленням почнуть надходити першим покупцям з 16 вересня. Так, це графік для США й інших країн «першої хвилі». Коли чекати iPhone 14 в Україні та чи чекати взагалі, поки невідомо.

Разом з iPhone 14 під час заходу очікується щонайменше ще один значний анонс очікується — смартгодинники Apple Watch Series 8, які зможуть вимірювати температуру тіла. За попередніми даними, разом з основними моделями Watch Series 8 дебютують оновлені Apple Watch SE та нова Pro-модель з посиленим захистом для занять екстремальними видами спорту. Якщо все насправді так, то офіційні запрошення журналістам на щорічну презентацію Apple розішле наприкінці серпня. Що ж, чекаємо з великим нетерпінням на новинки Apple.