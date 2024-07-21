Windows 3.1 врятувала від CrowdStrike американську авіакомпанію

Southwest Airlines, четверта за розміром авіакомпанія США, майже не постраждала від проблеми CrowdStrike — через використання Windows 3.1. Хаос відбувався лише в авіакомпаніях, які використовували актуальні Windows.

Windows 3.1, випущена в 1992 році, не отримує жодних оновлень. Отже, коли CrowdStrike надіслала несправне оновлення всім клієнтам, Southwest не постраждала. Водночас інші компанії були змушені приземлити свої флоти, оскільки багато їхніх систем відмовилися працювати.

Southwest часто критикували за застарілі системи, але стара перевірена операційна система врятувала її клієнтів від стресу та негараздів. Проте проблема CrowdStrike не на 100% обійшла пасажирів Southwest, оскільки багато аеропортів також зіткнулися з системними проблемами.

Окрім Windows 3.1, Southwest також використовує Windows 95 для своєї системи планування персоналу. Це новіша операційна система, але застаріла порівняно з сучасними технологіями. Багато співробітників авіакомпанії скаржилися на неї.

Однак глобальний збій CrowdStrike може надати аргументи для Southwest не оновлювати свої системи. Якщо система не отримує оновлень, вони не зламають її: «якщо не зламано, не ремонтуй». У X один з користувачів запропонував компанії перейти на Windows XP: вона також більше не оновлюється і може запускати програми Windows 3.1 у режимі сумісності. В цілому ситуація наочно демонструє, чому деякі компанії десятиліттями не поспішають оновлювати обладнання та програмне забезпечення.

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Джерело: Tom’s Hardware

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