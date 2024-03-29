Затримки XDefiant – керівники з The Boys Club створювали токсичну атмосферу в команді та кризи в розробці

Кілька років тому Ubisoft анонсувала безплатний шутер XDefiant, і ще у 2021 році планувалося розпочати тестування на умовах раннього доступу. Проте цей проєкт зіткнувся із затримками.

Нещодавно її знову відклали. Ця остання затримка сталася через «серйозні технічні проблеми», пов’язані з мережевим кодом гри. Цю проблему вже описували в листопаді 2023 року. Проте, за даними ресурсу Insider Gaming, проблеми значно глибші. Вони викликані діяльністю кількох керівників і директорів проєкту. Переважна більшість команди називають їх «Клуб хлопців» (The Boys Club). Хоча мова йде не лише про чоловіків.

Спочатку The Boys Club називали кількох обраних осіб, які створювали постійні проблеми для розробки гри. Але за кілька років ця група зросла до приблизно десятка чоловіків і жінок. Джерела повідомили, що ця група є причиною пропущених термінів, криз, токсичного робочого середовища та звільнення кількох людей, які залишили проєкт.

«Було багато випадків, коли люди плакали, мали психічні зриви або переставали піклуватися про свій добробут через токсичне середовище, створене Клубом».

Хоча немає точної дати, коли «клуб» перетворився на щось зловісне, кілька джерел заявили, що ця зміна стала найбільш очевидною приблизно в той час, коли компанія відмовилась від бренду Tom Clancy. Публічно про це оголосили на початку 2022 року. Ця зміна означала більше свободи для проєкту. Але фактично The Boys Club скористалися отриманою свободою, щоб вносити непотрібні зміни, що вплинуло на хід розробки гри.

Згодом справи пішли настільки погано, що токсична робоча культура в проєкті XDefiant, кризи та внутрішні проблеми стали настільки поширеними, що знання про The Boys Club навіть поширилися на інші студії Ubisoft.

Курс English For Tech course від Enlgish4IT. Лише 7 тижнів по 20-30 хвилин щоденного навчання допоможуть вам подолати комунікативні бар'єри. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Дійзнайтеся більше

Повідомляється, що один з учасників The Boys Club не має досвіду проєктування чи досвіду роботи з людьми, проте йому було надано директорські повноваження через особисту дружбу. Як наслідок, на розробників було покладено обов’язки, що виходять за межі їхніх початкових посадових інструкцій, їм наказано працювати понаднормово, щоб виконати завдання, а від їхніх пропозицій просто відмахуються.

«The Boys Club — це закрита група захищених осіб, які вважають себе кращими за всіх і роблять, що їм заманеться, без будь-яких наслідків», — сказав один із розробників, що працює над проєктом.

Наприкінці 2023 року команда XDefiant зіткнулася з величезною проблемою з мережевим кодом. Однак ця проблема була відома роками, і її можна було б уникнути, якби керівництво прислухалося до решти команди. Але оскільки пропозиції надходили не з їхньої бульбашки (Клубу), поради завжди ігнорувалися.

Проблема мережевого коду виникла через значні зміни, внесені The Boys Club після того, як відмовились від бренду Tom Clancy. Це призвело до шаленого бажання гнатися за Call of Duty та додавати нові фракції, карти та інші функції, які потрібно було створити з нуля. А коли їх реалізовували, в Клубі неодноразово вирішували їх скасовувати. Як наслідок, розробники дедалі більше розчаровувалися через відсутність прогресу в проєкті.

«Вони виберуть функцію на свій смак [подібну до COD] і скажуть командам дизайнерів/виробників повернутися пізніше, коли вони внесуть відповідні зміни. Навіть коли команда внесе ці зміни, The Boys Club придумає щось інше, і процес повторюватиметься місяцями. Усе це призвело до того, що ця функція нарешті була реалізована в грі, або була повністю вирізана».

Курс English For Tech course від Enlgish4IT. Лише 7 тижнів по 20-30 хвилин щоденного навчання допоможуть вам подолати комунікативні бар'єри. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Дійзнайтеся більше

Інше джерело повідомило:

«Постійна зміна затверджених функцій або додавання нових функцій, які насправді не впливають на гру, значно відштовхнули нас назад, можливо, на рік або близько того».

Гру XDefiant наразі не скасовано. Після шалено популярного відкритого тестування Ubisoft сподівається, що гра може стати безкоштовним хітом, який вони шукали протягом кількох років. Проте її дата виходу ще оголошена.

На додачу варто зазначити, що розголошення інформації про токсичні умови роботи в Ubisoft мало несподівані наслідки. Ті блогери, які освітлювали цю ситуацію на YouTube, почали отримувати страйки від Ubisoft через порушення авторських прав.

Джерело: Insider Gaming

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!