Новини Ігри 28.07.2025 comment views icon

Збройні сили України зʼявляться в тактичному шутері Squad

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Збройні сили України зʼявляться в тактичному шутері Squad
Squad / Offworld Industries

Канадський тактичний шутер Squad висловив підтримку Україні — розробники оголосили, що новою фракцією стануть Збройні сили України.

Студія Offworld Industries підтвердила: українські військові будуть частиною великого оновлення, яке заплановане до кінця 2025 року. Розробники ухвалили рішення не тільки через війну, а ще й тому, що українці дуже активно грають у Squad. Наша країна стабільно входить у топ-4 за кількістю активних користувачів.

Разом із появою ЗСУ оновлення отримає біом Східної Європи — творці обіцяють переробити ландшафт, рослинність, будівлі та обʼєкти. Також у гру завезуть нову систему формування загонів, механіку «похвал» для взаємної підтримки гравців і свіжу графіку завдяки переходу на Unreal Engine 5.

Збройні сили України зʼявляться в тактичному шутері Squad
Попередні моделі ЗСУ в Squad / Offworld Industries

Робота над українськими моделями вже кипить. У Steam-спільноті студія поділилася першими концептами. Один із бійців, до речі, чимось схожий на Сирського.

Збройні сили України зʼявляться в тактичному шутері Squad
Попередні моделі ЗСУ в Squad / Offworld Industries

Фракція ЗСУ стане частиною версії 10.0, але перед цим вийде ще один великий апдейт — 9.0. Він принесе нову фізику транспорту, освітлення, оновлену мапу Аль-Басра й переведе Squad на Unreal Engine 5. Обидва оновлення — ключові. Менших патчів до кінця року розробники не планують.

Squad вийшла у 2020-му і з того часу набрала 84% позитивних відгуків в Steam з понад 150 тис. рецензій. Гру хвалять за реалістичність, кооперативність і круту бойову механіку. До того ж тайтл має повноцінну українську локалізацію. Нагадаємо, що раніше Mantaliss теж додав українських військових у свою екшн-гру Warbox.

Джерело: Squad 

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