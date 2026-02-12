tradfi
Зекономив $800: власник втраченого iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ отримав версію на 2 ТБ за гарантією AppleCare+

Маргарита Юзяк

Авторка новин

iPhone 17 Pro / Depositphotos

Власник iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ загубив свій смартфон, подав заявку через AppleCare+ і отримав ще кращу заміну, яка зекономила йому сотні доларів.


На Reddit користувач ScienceFuture2300 розповів, що оформив звернення за програмою покриття крадіжки та втрати. І замість звичайної версії на 256 ГБ Apple несподівано надіслала йому модель з у вісім разів більшою пам’яттю — 2 ТБ. У США різниця між моделями на 256 ГБ і 2 ТБ сягає $800, які йому вдалося заощадити.

У коментарях припустили, що компанія могла не мати смартфону iPhone 17 такого ж кольору або конфігурації. Тому вирішила просто відправити варіант із більшою ємністю. Офіційного пояснення немає, але доплачувати за апгрейд клієнту не довелося.

Скриншот від ScienceFuture2300 / Reddit

AppleCare+ з покриттям крадіжки та втрати дозволяє отримати заміну до двох разів на рік. Інша програма AppleCare One покриває iPhone, iPad або Apple Watch до трьох випадків на рік. У кожному інциденті передбачена франшиза та можливі податки. Однак найважливіша умова, щоб функція “Знайти мене” була увімкнена на момент втрати або крадіжки, і залишатися активною під час подання заявки.

Це не перший випадок, коли Apple відправляє заміну з кращими характеристиками. Наприклад, раніше власник MacBook Pro 2018 року з Intel отримав MacBook Pro M4 Max вартістю понад $4000 без доплати. В іншому випадку замість MacBook Pro 2019 року чоловіку приїхав MacBook Pro M5.


Клієнту відправили новий iPhone 17 Pro з плямами та зірваною пломбою, а на обміні нарахували потрійний завдаток

Джерело: Wccftech

