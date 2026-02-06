Клієнту відправили новий iPhone 17 Pro з плямами та зірваною пломбою, а на обміні нарахували потрійний завдаток

Вживаний iPhone 17 Pro відправили під виглядом нового / Reddit

Американський оператор AT&T опинився в центрі гучного скандалу після того, як користувач Reddit під ніком snlfanboy розповів про свій досвід купівлі нібито нового iPhone 17 Pro. За його словами, замовлений онлайн смартфон продавався як абсолютно новий. Проте він приїхав із пошкодженою заводською пломбою та заляпаним екраном, що прямо вказувало на попереднє відкриття коробки.





Очевидним кроком у такій ситуації виглядав би простий обмін або повернення. Але реальність виявилася значно гіршою. Клієнт стверджує, що змушений був понад 10 годин спілкуватися зі службою підтримки AT&T телефоном і вести численні чати протягом кількох днів. На старті оператор відмовив у заміні, пояснивши це тим, що замовлення було оформлене онлайн.

Ситуація загострилася ще більше, коли служба підтримки заявила, що не може довіряти словам клієнта, оскільки той не має свідків або доказів під час розпакування. Лише після тривалих суперечок AT&T погодився на обмін. Але тоді покупця чекав новий удар — різка зміна фінансових умов.

Початкове замовлення включало $91,30 податку з продажу та $0 першого внеску. Після оформлення обміну за той самий iPhone 17 Pro і ту саму опцію зв’язку рахунок зріс до $107,80 податку, $165 першого внеску через так звану “м’яку перевірку кредитної історії”, а загальна сума склала $272,80 — майже утричі більше. При цьому користувач наголошує: він не пропустив жодного платежу, а умови з його боку не змінювалися.





“З мого боку нічого не змінилося. Жодних прострочень. Та сама лінія. Той самий пристрій. Єдина різниця — AT&T відправив мені відкритий телефон. У коробці не було жодного повідомлення, що пристрій відкривали або перевіряли. Я просто хотів новий телефон, якому можна довіряти. Навіщо мені відкритий і заляпаний смартфон, який міг бути поверненням? Під час обміну вони повторно запустили фінансування й нав’язали нові умови. Мій акаунт уже два тижні завис у підвішеному стані без нормального рішення. Я відмовився від нових умов фінансування, а телефон досі не позначили як “повернений” у порталі AT&T, і мені не відшкодували сплачений податок”, — написав користувач.

У коментарях на Reddit інші користувачі припустили, що iPhone 17 Pro могли раніше повернути, зазначивши, що коробку не відкривали, після чого неуважний співробітник AT&T помістив його до складу з “новими” пристроями. Також пролунала порада подати скаргу до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC), що може допомогти отримати справді новий смартфон на початкових фінансових умовах.

Джерело: wccftech