tradfi
Новини WTF 06.02.2026 comment views icon

Клієнту відправили новий iPhone 17 Pro з плямами та зірваною пломбою, а на обміні нарахували потрійний завдаток

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Клієнту відправили новий iPhone 17 Pro з плямами та зірваною пломбою, а на обміні нарахували потрійний завдаток
Вживаний iPhone 17 Pro відправили під виглядом нового / Reddit

Американський оператор AT&T опинився в центрі гучного скандалу після того, як користувач Reddit під ніком snlfanboy розповів про свій досвід купівлі нібито нового iPhone 17 Pro. За його словами, замовлений онлайн смартфон продавався як абсолютно новий. Проте він приїхав із пошкодженою заводською пломбою та заляпаним екраном, що прямо вказувало на попереднє відкриття коробки.


Очевидним кроком у такій ситуації виглядав би простий обмін або повернення. Але реальність виявилася значно гіршою. Клієнт стверджує, що змушений був понад 10 годин спілкуватися зі службою підтримки AT&T телефоном і вести численні чати протягом кількох днів. На старті оператор відмовив у заміні, пояснивши це тим, що замовлення було оформлене онлайн.

Клієнту відправили новий iPhone 17 Pro з плямами та зірваною пломбою, а на обміні нарахували потрійний завдаток
Вживаний iPhone 17 Pro відправили під виглядом нового / Reddit

Ситуація загострилася ще більше, коли служба підтримки заявила, що не може довіряти словам клієнта, оскільки той не має свідків або доказів під час розпакування. Лише після тривалих суперечок AT&T погодився на обмін. Але тоді покупця чекав новий удар — різка зміна фінансових умов.

Початкове замовлення включало $91,30 податку з продажу та $0 першого внеску. Після оформлення обміну за той самий iPhone 17 Pro і ту саму опцію зв’язку рахунок зріс до $107,80 податку, $165 першого внеску через так звану “м’яку перевірку кредитної історії”, а загальна сума склала $272,80 — майже утричі більше. При цьому користувач наголошує: він не пропустив жодного платежу, а умови з його боку не змінювалися.


“З мого боку нічого не змінилося. Жодних прострочень. Та сама лінія. Той самий пристрій. Єдина різниця — AT&T відправив мені відкритий телефон. У коробці не було жодного повідомлення, що пристрій відкривали або перевіряли. Я просто хотів новий телефон, якому можна довіряти. Навіщо мені відкритий і заляпаний смартфон, який міг бути поверненням?

Під час обміну вони повторно запустили фінансування й нав’язали нові умови. Мій акаунт уже два тижні завис у підвішеному стані без нормального рішення. Я відмовився від нових умов фінансування, а телефон досі не позначили як “повернений” у порталі AT&T, і мені не відшкодували сплачений податок”, — написав користувач.

У коментарях на Reddit інші користувачі припустили, що iPhone 17 Pro могли раніше повернути, зазначивши, що коробку не відкривали, після чого неуважний співробітник AT&T помістив його до складу з “новими” пристроями. Також пролунала порада подати скаргу до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC), що може допомогти отримати справді новий смартфон на початкових фінансових умовах.

Джерело: wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Вартість пам’яті Apple iPhone 17 зросте на 230% у 2026 році — можливе здорожчання
Українець порівняв "тарифи" trade-in на iPhone 15 в п'яти магазинах: різниця в ціні сягала 13 000 грн (оновлено)
Другий дисплей E-ink для смартфона: невеликий рідер Xteink X4
Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача
30 нових пристроїв Apple у масштабному витоку — що вийде у 2026 році
З’явилися характеристики Google Pixel 10a — мінімальні зміни порівняно з 9a
Realme P4 Power дебютував із батареєю 10 001 мА•год і посиленим корпусом
Вийшов Vivo X200T: три камери Zeiss 50 Мп та Dimensity 9400+ від €550
Помилка перекладу: Apple iPhone 18 Pro не отримає фронтальну камеру збоку
У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Перший Samsung Galaxy TriFold вже зламався у місці згинання
Заарештовані виробники підроблених телефонів Samsung — вилучені сотні фальшивок
Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год
Офіційні зображення RedMagic 11 Air напередодні релізу — тонкий смартфон у справді оригінальному дизайні
OPPO Reno15 вже в Україні: передзамовлення від 17 999 грн
Realme представила Realme 16 5G і 16 Pro 5G: дзеркало, 144 Гц і 7000 мА•год
OnePlus тепер блокує смартфони після встановлення "старішої" прошивки
Xiaomi випустить MFT-камеру, що кріпиться до смартфонів магнітом, — інсайдер
Представлений Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition
Вийшов Realme Neo8: флагманський процесор, перископічна камера та 8000 мА•год від $370
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати