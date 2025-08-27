Новини Наука та космос 27.08.2025 comment views icon

Земля дуже маленька: нове фото нашої планети та Місяця з відстані 290 млн км

Олександр Федоткін

Земля дуже маленька: нове фото нашої планети та Місяця з відстані 290 млн км
Космічний зонд NASA “Психея” на шляху до однойменного астероїда зробив цікаві знімки Землі та Місяця з відстані у 290 км. 

Зонд має дістатись астероїда Психея у 2029 році. А по дорозі космічний апарат тестує власні камери і робить пробні знімки, як от фото Землі та Місяця з відстані у 290 км.

20 та 23 липня дві камери космічного апарату зробили кілька фото з витримкою близько 10 секунд. Були сфотографовані два об’єкти які виглядають як крапки, що сяють відбитим сонячним світлом на тлі зоряного неба в сузір’ї Овна.

Земля дуже маленька: нове фото нашої планети та Місяця з відстані 290 млн км
Знімки Землі та Місяця з відстані близько 290 кілометрів/NASA

Багатоспектральний космічний апарат “Психея” має дві ідентичні камери з фільтрами та телескопічними об’єктивами. Це дозволить зробити фото поверхні астероїда “Психея” у різних довжинах хвиль світла. Колір та спектр цього космічного об’єкта дозволять розкрити деталі щодо його складу

Наприклад, Місяць та астероїд Веста мають схожі виступи та нерівності у спектрах, які потенційно могли б бути виявлені і на “Психеї”. Науковці зацікавлені у вивчені цього астероїда, оскільки це може допомогти зрозуміти механізм формування кам’янистих планет з металевими ядрами, як наша Земля. 

Обираючи цілі для тестування та калібрування тепловізора, вчені шукають тіла, що світяться відбитим сонячним світлом, як, наприклад, астероїд Психея. Вони також вивчають об’єкти зі знайомим спектром, щоб можна було порівняти попередні дані телескопів або космічних апаратів про ці об’єкти з даними, отриманими за допомогою приладів “Психеї”.

Земля дуже маленька: нове фото нашої планети та Місяця з відстані 290 млн км
Траєкторія руху космічного апарата “Психея”/NASA

Раніше цього року “Психея” фотографувала Юпітер та Марс для калібрування — діапазони цих об’єктів мають більш червоний відтінок, ніж сині тони Землі. Ця перевірка також пройшла успішно. Щоб визначити, чи змінюються характеристики тепловізора, вчені також порівнюють дані різних тестів. Таким чином, коли космічний апарат вийде на орбіту Психеї, вчені зможуть бути впевнені, що прилад поводиться очікуваним чином.

“Після цього ми, можливо, звернемо увагу на Сатурн або Весту, щоб продовжити тестування пристроїв візуалізації. Ми збираємо “картки” Сонячної системи з цих різних небесних тіл і пропускаємо їх через наш калібрувальний конвеєр, щоб переконатися, що отримуємо правильні результати”, — пояснив керівник проєкту з Університету штату Арізона в Темпі, Джим Белл. 

Наприкінці червня команда інженерів також провела цілу низку випробувань магнітометра, встановленого на “Психеї” та спектрометра гамма-випромінювання та нейтронів. Як зазначив керівник проєкту місії у Лабораторії реактивного руху NASA у Південній Каліфорнії Боб Мейс, поки все іде гарно і всі готові до подальшої роботи. У травні 2026 року “Психея” має пролетіти поблизу Марса. Цей проліт стане наступним важливим етапом в історії космічного апарату, який використає гравітацію Червоної планети, щоб дістатися астероїда Психея. 

Джерело: NASA

