Життя після Лінуса: розробники Linux створили план дій на 72 години на випадок відходу "батька” ОС

Linux / Depositphotos

Linux поділилася “планом безперервності”: розробники розповіли, що робитимуть, якщо 56-річний “батько” ОС Лінус Торвальдс відійде від справ через різні причини.


Вони підготували окремий документ, де розписано, як проєкт діятиме в такій ситуації. “План безперервності” додали до офіційної документації ядра перед релізом Linux 6.19-rc7. Його можна знати у розділі Documentation/process, і він описує конкретні кроки.

Розробка ядра давно не зав’язана на одній людині. Над “серцем” ОС постійно працюють понад сотня мейнтейнерів. Однак зазвичай саме Торвальдс робить злиття змін у головний репозиторій, що є фінальним кроком для оновлення. І ось на випадок, якщо він більше не зможе це робити, у проєкту тепер є чіткий сценарій дій.

Коли виникне така ситуація, керування процесом бере на себе $ORGANIZER. Це або організатор останнього саміту мейнтейнерів, або голова Технічної ради Linux Foundation. Протягом 72 годин він має зібрати ключових розробників для обговорення онлайн або офлайн, щоб всі, хто реально впливає на розвиток ядра, змогли долучитися.


Якщо саміт не проводили понад 15 місяців, склад учасників визначає Технічна рада. На зустрічі вирішують, хто й як далі керуватиме головним репозиторієм ядра, щоб проєкт залишався стабільним у перехідний період. Організаційні питання візьме на себе Linux Foundation.

“Наступні кроки будуть повідомлені ширшій спільноті через список розсилки ksummit@lists.linux.dev. Linux Foundation, за вказівками Технічної ради, “вживе необхідних заходів для підтримки та реалізації цього плану”, — йдеться в документі.

Ідея заздалегідь створити “план Б” не з’явилася на порожньому місці. Його обговорювали ще на Саміті розробників ПЗ у 2025 році, де уявили різні варіанти: “плавний перехід”, якщо Торвальдс сам вирішить відійти від справ; сценарій, якщо це станеться раптово. Однак сам Лінус ще раніше порушив цю тему на Open Source Summit 2024.

“Деякі люди, мабуть, досі розчаровані, що я все ще тут. Я маю на увазі, що розробники “ядра” старіють, це абсолютна правда”, — казав Торвальдс.

Водночас він акцентував, що нові люди постійно приходять і за кілька років можуть вирости до ключових ролей. За його словами, у Linux завжди вистачало сильних розробників, які здатні взяти керування на себе. Крім того, не лише “батько” ОС розробляє плани щодо розвитку спільноти відкритого коду, тож команда має багато шансів впоратися з проєктом.

Джерело: The Register

