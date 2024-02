Зірка в галузі машинного навчання та комп’ютерного зору Андрей Карпати пішов з OpenAI

Андрей Карпати, канадський дослідник штучного інтелекту що народився у Словаччині та один із засновників OpenAI, повідомив у своєму пості на X, що він покидає компанію, яка торік зі своїм чатботом ChatGPT стала одним із найбільших гравців у найбільш гарячій нині галузі штучного інтелекту.

Hi everyone yes, I left OpenAI yesterday. First of all nothing "happened" and it’s not a result of any particular event, issue or drama (but please keep the conspiracy theories coming as they are highly entertaining :)). Actually, being at OpenAI over the last ~year has been…

— Andrej Karpathy (@karpathy) February 14, 2024