Зірка в галузі машинного навчання та комп’ютерного зору Андрей Карпати пішов з OpenAI

Андрей Карпати, канадський дослідник штучного інтелекту що народився у Словаччині та один із засновників OpenAI, повідомив у своєму пості на X, що він покидає компанію, яка торік зі своїм чатботом ChatGPT стала одним із найбільших гравців у найбільш гарячій нині галузі штучного інтелекту.

Привіт всім, так, я покинув OpenAI вчора. Перш за все, нічого «не сталося», і це не є результатом якоїсь конкретної події, проблеми або драми (але, будь ласка, продовжуйте конспірологічні теорії, оскільки вони дуже цікаві :)). Насправді, перебування в OpenAI протягом останнього року було дійсно чудовим — команда дійсно сильна, люди чудові, а дорожня карта захоплююча, і я думаю, що нам усім є на що з нетерпінням чекати. Мій найближчий план — працювати над моїми особистими проєктами і подивитися, що з цього вийде. Ті з вас, хто слідкує за мною вже деякий час, можливо, мають уявлення про те, як це може виглядати 😉 Будьмо!

Hi everyone yes, I left OpenAI yesterday. First of all nothing "happened" and it’s not a result of any particular event, issue or drama (but please keep the conspiracy theories coming as they are highly entertaining :)). Actually, being at OpenAI over the last ~year has been… — Andrej Karpathy (@karpathy) February 14, 2024

Ця новина знаменує відхід значного співробітника з OpenAI, який є одним із провідних світових дослідників в галузі машинного навчання та комп’ютерного зору. Андрей приєднався до OpenAI минулого року вдруге, раніше був старшим директором зі штучного інтелекту в Tesla, де він відігравав ключову роль у розробці штучного інтелекту для автопілота та технології асистента водія.

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Андрей навчався у видатного Стенфордського вченого в галузі штучного інтелекту Фей-Фей Лі й приєднався до OpenAI як один з перших співробітників до переходу в Tesla. Нещодавно він розповів про ідею ШІ, що діятимуть як новий вид комп’ютерної операційної системи, передає Reuters.