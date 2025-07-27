Новини Крипто 27.07.2025 comment views icon

Зірки «Хлопців» у новому трейлері «Покоління V» — другий сезон стане прологом фіналу головного серіалу

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Андрій Русанов

Редактор новин

Зірки «Хлопців» у новому трейлері «Покоління V» — другий сезон стане прологом фіналу головного серіалу

Здається, фанати «Хлопців» отримають щось більше, ніж просто спінофф. У трейлері другого сезону «Покоління V» — потужний десант відомих суперів.

За словами Amazon Prime Video, у цьому сезоні «Покоління V» представлені ключові події, які безпосередньо вплинуть на фінал «Хлопців». У трейлері можна побачити Старлайт (Ерін Моріарті), Чорного Нуара (Натан Мітчелл), та Підводного (Чейз Кроуфорд). Крім того, Ітан Слейтер зіграє епізодичну роль Томаса Годолкіна. Шон Патрік Томас (Полярність) увійшов до постійного акторського складу серіалу на наступний сезон.

«У другому сезоні школа повертається. Поки решта Америки звикає до залізного кулака Хоумлендера, в Університеті Годолкіна таємничий новий декан пропагує навчальну програму, яка обіцяє зробити студентів сильнішими, ніж будь-коли. Кейт і Сем — відомі герої, тоді як Марі, Джордан та Емма неохоче повертаються до коледжу, обтяжені місяцями втрат. Але вечірками та заняттями важко опікуватися, оскільки між людьми та суперами назріває війна, як на території кампусу, так і за його межами. Герої дізнаються про секретну програму, яка сягає корінням у заснування Університету Годолкіна і може мати більші наслідки, ніж вони усвідомлюють. Якимось чином Марі є її частиною», — йдеться в офіційному синопсисі сезону.

У серіал повертаються Джез Сінклер у ролі Марі Моро, Лізз Бродвей у ролі Емми Меєр, Медді Філліпс у ролі Кейт Данлеп, Лондон Тор та Дерек Лу у ролі Джордана Лі, Аса Джерманн у ролі Сема Ріордана, а також Геміш Лінклейтер у ролі Діна Сайфера «Підводного».

Попри хаос, яким закінчився перший сезон, другий сезон починається з повернення Марі, Емми та Джордана до другого року навчання в Годолкіні. Відбувся невеликий стрибок у часі, оскільки другий сезон відбувається одразу після подій четвертого сезону «Хлопців». Продовження «Покоління V» розпочнеться з трьох епізодів, котрі вийдуть на Prime Video у середу, 17 вересня.

Джерела: IGN, Gamesradar

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