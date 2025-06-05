Зламав 5000 клієнтів хостингу та намайнив на $4,5 млн — Кіберполіція викрила хакера

Кіберполіція Запорізької області

Кіберполіція Запорізької області викрила 35-річного хакера, який зламав акаунти понад 5 тис. клієнтів відомого хостингу та майнив криптовалюти на серверах.

Злочинною діяльністю уродженець Полтави займався ще з 2018 року. У відкритих джерелах він знаходив інформацію про слабкі місця захисту міжнародних кампаній, щоб отримати доступ до їхніх серверів. Як випливає з повідомлення кіберполіції, зазначений епізод з хостинг-провайдером був не єдиним.

Після отримання доступу зловмисник розгортав на серверах віртуальні машини, на яких запускав майнинг криптовалют коштом потужності серверів. Правоохоронці не повідомляють, скільки хакеру вдалося заробити, але збитки вони оцінили у $4,5 млн (або 185 млн грн). Кіберзлочинець час від часу змінював місця проживання, зокрема у Запорізький, Одеській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Під час обшуку у підозрюваного кіберполіціянти вилучили комп’ютери, телефони та інші речові докази. Огляд техніки дозволив викрити багато облікових записів на хакерських форумах, пов’язаних з її користувачем. Були знайдені дані поштових скриньок, використаних для зламу, криптогаманці для збереження згенерованих активів, софт для майнінгу, віддаленого керування та збору інформації.

Кіберполіція почала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Правопорушення передбачають позбавлення волі до 15 років з обмеженнями у працевлаштуванні до 3 років.