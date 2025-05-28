Zotac показала міні-ПК з десктопною NVIDIA RTX 5060 Ti

ПК Zotac Magnus EN75060TC / Hardware&Co

Міні-ПК Zotac приховує у корпусі низкопрофільну NVIDIA RTX 5060 Ti того ж виробника. На Computex він нічого не приховував, тому що демонструвався з прозорою кришкою.

Модель Magnus EN75060TC Zotac анонсувала ще до виставки, а під час події ПК помітили журналісти Hardware&Co. Відеокарта у комплекті споживає 180 Вт та має потребу у належному охолодженні. Можна побачити, що його забезпечують два невеликі вентилятори, ймовірно, з високою швидкістю обертання.

Втім, це не зовсім десктопна RTX 5060 Ti у звичному розумінні. Відеокарту не можна зняти або замінити іншою. Попри десктопний формат, вона фактично припаяна до материнської плати. Цікаво, що карта отримала повноцінне підключення PCIe 16x, хоча не потребує його — графічний процесор GB206 підтримує лише 8 ліній. Це може свідчити про плани інтеграції у модель більш потужних відеокарт у майбутньому, але про це нічого не відомо.

Крім 5060 Ti, у корпусі об’ємом 2,65 л розміщені 16 ГБ оперативної пам’яті у вигляді двох планок DDR5 SO-DIMM та процесор Intel Core Ultra 255H. Материнська плата має два порти M.2 2280 (один з яких також підтримує SATA SSD), два порти 2,5G Ethernet та підтримку Bluetooth 5.4 і Wi-Fi 7.

Покупці, схоже, не отримають прозорий варіант — серійна версія постачатиметься з традиційною стільниковою сіткою. Про ціну та доступність моделі Zotac поки не повідомляла.