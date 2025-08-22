Новости Крипто 22.08.2025 comment views icon

Мошенник выманил у жертвы $91 млн в биткоинах примитивным методом

Тетяна Нечет

Как ни странно, но социальная инженерия до сих пор остается рабочей лошадкой. 19 августа произошел резонансный случай. Наивную жертву обокрали на 783 BTC стоимостью около $91,4 млн.

Злоумышленник умело выдавал себя за агента поддержки аппаратного кошелька. И ему таки удалось обмануть жертву, заставив ее передать учетные данные кошелька. После этого похищенные средства начали выводить, злоумышленник совершил несколько депозитов на Wasabi Wallet — инструмент приватности, который обычно используется для заметания следов в сети.

По стечению обстоятельств, эта кража произошла в годовщину кражи $243 млн у Genesis Creditor.

Эта атака очень похожа на серию краж методом социальной инженерии, которые произошли в прошлом году. А в этом году в целом было украдено криптовалют на $3,1 млрд. И это еще не конец 2025-го.

Источник: ZachXBT

