Криптокредитор Genesis подав заяву на банкрутство. Серед його позичальників — скандальна Alameda Research (дочірня біржа FTX)

Слідом за FTX та BlockFi кредитний підрозділ Genesis не втримався на плаву під час потрясінь на ринку криптовалют та оголошує себе банкрутом.

Genesis Global Capital, один із найбільших криптовалютних кредиторів, заморозив виплати клієнтам 16 листопада (після того, як FTX, криптобіржа Сема Бенкмана-Фріда, приголомшила новиною про своє банкрутство), тим самим посиливши занепокоєння щодо можливого краху інших компаній.

У заяві до суду США з питань банкрутства кредитний підрозділ Genesis заявив, що має як активи, так і зобов’язання в діапазоні від 1 до 10 мільярдів доларів, а також понад 100 000 кредиторів.

Заяву на банкрутство також подали ще один криптолендінговий підрозділ Genesis Asia Pacific та група Genesis Global Holdco. Остання заявила, що розгляне потенційний продаж або угоду про акціонування для виплати коштів кредиторам, і що має 150 мільйонів доларів готівкою для підтримки реструктуризації. Інші фірми Genesis, пов’язані зі спотовою торгівлею та зберіганням, в процес банкрутства не включені й продовжать здійснювати клієнтські операції.

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Genesis раніше блокували через суперечку з Gemini Trust Co (заснованою колишніми американськими олімпійськими веслувальниками, близнюками Кемероном і Тайлером Вінклвоссами). Обидві фірми претендують на продукт криптокредитування під назвою Earn, який запропонували спільно.

Брати Вінклвосс заявили, що Genesis заборгувала понад 900 мільйонів доларів приблизно 340 000 інвесторам Earn. 10 січня Кемерон Вінклвосс закликав усунути Баррі Сілберта з посади виконавчого директора Digital Currency Group (компанія венчурного капіталу, власниця Genesis).

Приблизно через годину після заяви про банкрутство Кемерон Вінклвосс написав у Twitter, що Сілберт та Digital Currency Group продовжують відмовляти кредиторам у чесних угодах.

“Якщо Баррі й DCG не схаменуться і не зроблять справедливу пропозицію кредиторам, ми негайно подамо позов”, — сказав Вінклвосс.

8/ We also believe that — in addition to owing creditors all of their money back — Genesis, DCG, and Barry owes them an explanation. Bankruptcy court provides a much-needed forum for that to happen. Sunlight is the best disinfectant. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023

12 січня Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Genesis і Gemini у незаконному продажі цінних паперів інвесторам через програму Earn.

Згідно з даними вебсайту Genesis, компанія виступала посередником у цифрових активах для фінансових установ, таких як хедж-фонди та менеджери з управління активів, і на кінець третього кварталу мала загальну суму активних позик майже на 3 мільярди доларів, порівняно з 11,1 мільярдами доларів роком раніше.

Минулого року Genesis надала криптовалютні кредити на 130,6 мільярда доларів і продала активи на 116,5 мільярда доларів. Двома найбільшими позичальниками Genesis були сінгапурський криптохедж-фонд Three Arrows Capital та Alameda Research, торгова компанія, тісно пов’язана з FTX. Обидва нині фігурують у справах про банкрутство.

Борг Three Arrows взяла на себе Digital Currency Group (DCG) та подала позов проти фонду.

У портфелі компаній DCG також є менеджер криптоактивів Grayscale і служба новин CoinDesk.

Джерело: Reuters