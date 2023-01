Криптокредитор Genesis подав заяву на банкрутство. Серед його позичальників — скандальна Alameda Research (дочірня біржа FTX)

Слідом за FTX та BlockFi кредитний підрозділ Genesis не втримався на плаву під час потрясінь на ринку криптовалют та оголошує себе банкрутом.

Genesis Global Capital, один із найбільших криптовалютних кредиторів, заморозив виплати клієнтам 16 листопада (після того, як FTX, криптобіржа Сема Бенкмана-Фріда, приголомшила новиною про своє банкрутство), тим самим посиливши занепокоєння щодо можливого краху інших компаній.

У заяві до суду США з питань банкрутства кредитний підрозділ Genesis заявив, що має як активи, так і зобов’язання в діапазоні від 1 до 10 мільярдів доларів, а також понад 100 000 кредиторів.

Заяву на банкрутство також подали ще один криптолендінговий підрозділ Genesis Asia Pacific та група Genesis Global Holdco. Остання заявила, що розгляне потенційний продаж або угоду про акціонування для виплати коштів кредиторам, і що має 150 мільйонів доларів готівкою для підтримки реструктуризації. Інші фірми Genesis, пов’язані зі спотовою торгівлею та зберіганням, в процес банкрутства не включені й продовжать здійснювати клієнтські операції.

Genesis раніше блокували через суперечку з Gemini Trust Co (заснованою колишніми американськими олімпійськими веслувальниками, близнюками Кемероном і Тайлером Вінклвоссами). Обидві фірми претендують на продукт криптокредитування під назвою Earn, який запропонували спільно.

Брати Вінклвосс заявили, що Genesis заборгувала понад 900 мільйонів доларів приблизно 340 000 інвесторам Earn. 10 січня Кемерон Вінклвосс закликав усунути Баррі Сілберта з посади виконавчого директора Digital Currency Group (компанія венчурного капіталу, власниця Genesis).

Приблизно через годину після заяви про банкрутство Кемерон Вінклвосс написав у Twitter, що Сілберт та Digital Currency Group продовжують відмовляти кредиторам у чесних угодах.

8/ We also believe that — in addition to owing creditors all of their money back — Genesis, DCG, and Barry owes them an explanation. Bankruptcy court provides a much-needed forum for that to happen. Sunlight is the best disinfectant.

— Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023