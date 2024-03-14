Seasonic випустила 600-Вт кабелі живлення для відеокарт NVIDIA RTX

Seasonic представила оновлені 600-Вт кабелі для відеокарт під свої блоки живлення, пропонуючи тепер роз’єм H++, сумісний зі стандартом PCIe Gen5/ATX3. Цей роз’єм, також відомий як 12V-2×6, замінює оригінальний роз’єм H+ (12VHWPR).

Seasonic має три версії цього кабелю спеціально для своїх блоків живлення, повідомляє Videcardz. Вони не призначені для використання з продуктами сторонніх виробників.

Кабель 12V-2×6 сумісний з різними блоками живлення Seasonic ATX 3.0, такими як Prime TX, Prime PX, Vertex GX/PX/GX і Focus GX. Ці кабелі не працюватимуть з блоками живлення ATX2, навіть якщо вони від Seasonic.

Для тих, хто використовує комплектуючі Seasonic ATX 2.0, компанія пропонує перехідний кабель 2×8-контактний на 12В-2×6. Цей адаптер підтримує більшість блоків живлення Seasonic ATX 2.0, за винятком моделей потужністю 650 Вт і тих, що оснащені одним роз’ємом PCIe. Адаптер живиться від двох 8-контактних роз’ємів і розрахований на потужність до 600 Вт.

Особливості кабелів Seasonic 12V-2×6:

Роз’єм 12В-2×6 (з боку БП) до роз’єму 12В-2×6 (з боку графічного процесора) або роз’єм 12В-2×6 під кутом 90 градусів (з боку графічного процесора) до 2 x

8-контактних роз’ємів PCIe (з боку БЖ)

Максимальна номінальна потужність 600 Вт

Розмір 16 AWG (американський стандарт дроту)

Клеми HCS (High-Current System) з пластиковим матеріалом 94V-0 для роз’ємів

Вимоги до джерела живлення: 650 Вт і вище.

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