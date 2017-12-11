Видеообзор Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro – это 6-дюймовый смартфон в компактном корпусе и одна из самых практичных флагманских моделей этого года. Аппарат не пытается удивить пользователя дизайнерскими изысками, распознаванием лиц или индукционной зарядкой, но предлагает качественный дисплей, быстро работает, отлично фотографирует и, главное, обеспечивает хорошую автономность.

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