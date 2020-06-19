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Видеообзор смартфона Xiaomi Redmi Note 9S

Видеообзор смартфона Xiaomi Redmi Note 9S



Последние несколько месяцев оказались тяжелыми для всех рынков. Смартфоны тоже продаются меньше прежнего, но среди крупных игроков нашлись те, кто смогли увеличить продажи. Это компания Xiaomi. Ее суббренд Redmi не останавливал работу и совсем недавно выпустил Redmi Note 9S. Это большой смартфон с крупным экраном, приятным оформлением, достаточной производительностью и неплохими камерами. Все это мы сейчас подробнее и обсудим.

ЛинейкаXiaomi Redmi Note 9S
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 6
Диапазон цен: 5 027 − 6 899 грн

Читайте также наш текстовый обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 9S.

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