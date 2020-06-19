Видеообзор смартфона Xiaomi Redmi Note 9S







Последние несколько месяцев оказались тяжелыми для всех рынков. Смартфоны тоже продаются меньше прежнего, но среди крупных игроков нашлись те, кто смогли увеличить продажи. Это компания Xiaomi. Ее суббренд Redmi не останавливал работу и совсем недавно выпустил Redmi Note 9S. Это большой смартфон с крупным экраном, приятным оформлением, достаточной производительностью и неплохими камерами. Все это мы сейчас подробнее и обсудим.

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