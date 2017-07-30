Fortnite: что нам стоит форт построить…

Шутер от третьего лица, кооперативное выживание, Tower Defense, Action/adventure, Minecraft-подобный конструктор, RPG, коллекционная карточная игра… Fortnite так много, что кажется — эта игра наваливается на вас со всех сторон, поглощая без остатка. Еще одна миссия, и спать! Еще чуть-чуть прокачаю героя и оторвусь! Еще пару умений, и пора собираться на работу! Не тешьте себя надеждой, оторваться очень сложно, особенно на первых порах.

Fortnite Жанр шутер / кооперативное выживание / Tower Defense

Платформы Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One

Разработчик Epic Games

Издатель Epic Games

Сайты fortnitegame.com

Базовая механика Fortnite – кооперативное выживание на больших картах с возможностью постройки оборонительных сооружений. Вы, вместе с тремя товарищами или случайными соратниками, выполняющими ту же миссию, высаживаетесь в определенной области игрового мира, генерируемой случайным образом. Это может быть лес, пригород, городской район. Ваша задача — за десять минут найти точку возведения установки для разгона ядовитых туч, превращающих людей в зомби, или точку высадки исследовательского зонда, или фургон выжившего и т.д. Параллельно придется собирать ресурсы, обыскивая дома и подвалы, разрушая стены, деревья и камни.

Все, что не прикручено, то есть не является землей, может быть разрушено, обыскано и разобрано на компоненты, которые пойдут на постройку форта и изготовление оружия и ловушек. Одновременно с этим вы ищете и защищаете других выживших, охотитесь на редких монстров, закрываете порталы, из которых лезет нежить, разрушаете аномалии, ищете указанные компоненты и объекты, строите специальные здания и прочее, и прочее. Скучать не приходится, на уровне очень много мест для исследований, а в самых глубоких подвалах, на крышах высоких зданий или за фальшивыми стенами можно найти настоящие сокровища.

Главное — не слишком увлекаться и не забыть вернуться к точке выполнения основного задания, что порой действительно случается. Потому как до прибытия орд зомби вам необходимо построить форт для защиты главного объекта, а то и несколько фортов. Здесь игра превращается в какой-то Minecraft-подобный конструктор. Возводим стены, укрепляем их, размещаем перегородки и ловушки, определяем пути движения монстров, готовим им приятные сюрпризы. Конструкторская часть проста и интуитивна понятна, вы освоите ее буквально за пять минут и сможете затем возводить и чинить стены буквально во время боя. На первых порах пройти миссии можно, и не особо заморачиваясь постройкой укреплений, ближе к концу первой части игры это просто невозможно.

Ну и собственно в финальной части миссии вы выдерживаем 10-15 минут непрерывных атак зомби, бомбардировок и т.д., испытывающих ваш форт на прочность. Впрочем, стоять в стороне вам не придется, без огневой поддержки игроков никакой, даже самый укрепленный форт не выдержит непрерывных атак. Так что вооружаемся любимым оружием, запасаемся необходимыми умениями и принимаем активное участие в обороне объекта. В этот момент Fortnite напоминает какой-то Sanctum или Orcs Must Die! – Tower Defense от первого лица.

Сочетание различных геймплеев, множество побочных заданий, участие других игроков делают игру в Fortnite очень насыщенной. Тридцатиминутные миссии пролетают в мгновение ока. Вам всегда нужно еще куда-то успеть и еще что-то сделать. Выручить вон того выжившего на крыше пятиэтажки, спуститься в спрятавшуюся на краю уровня шахту, построить еще несколько оборонительных стен, создать новое оружие взамен сломавшегося, сделать несколько дополнительных коробок патронов, утилизировать лишние ловушки, чтобы разгрузить рюкзак, собрать ресурсы, зачистить вот тот квартал, вырубить лишние, мешающие обзору деревья перед фортом и т.д. и т.п. Скучать действительно не приходится.

Да и после окончания миссии нет покоя. В Fortnite очень богатая мета-игра. Здесь столько меню и разделов, которые необходимо посетить между заданиями, что на первых порах вы будете проводить в них не меньше времени, чем собственно на игровых уровнях. Заглянуть в меню Героев, рассмотреть полученные по окончании миссии карточки, прокачать нужных персонажей за счет опыта героев, выбрать, кого из них взять на следующую миссию. Заскочить в меню Отрядов, дающих вам дополнительные бонусы к характеристикам во время игры, распределить персонажей по разделам и ролям, потратить на них опыт выживших. Посетить раздел чертежей, прокачать необходимые схемы за счет опыта чертежей, выбрать ненужные и утилизировать их. Завернуть в меню развития, потратить очки командира на открытие новых веток технологического древа, в которых в прямом смысле слова сотни разных умений. Пройти в меню исследования, потратить очки науки для открытия новых бонусов. Отправить дополнительные отряды в экспедиции за ресурсами, преобразовать ненужные карточки, пополнить альбом коллекций и т.д. и т.п.

Дополнительных активностей в Fortnite не просто много, а ОЧЕНЬ много. Эта игра готова поглотить вас всего, без остатка. Пожалуй, такой богатой мета-игрой не могут похвастаться даже большинство MMORPG. Здесь три типа опыта и два типа очков исследований! Одним словом, аккуратней, здесь действительно можно утонуть.

Поверх всего геймплея Fortnite наложена коллекционная карточная игра. Выполняя задания, которых тоже ОЧЕНЬ много (ежедневные, эпические, сюжетные, обучающие, испытания и т.д.), вы получаете награды, в том числе новые карточки героев, выживших, оружия и ловушек. За заработанную внутриигровую валюту можно покупать дополнительные бустера с карточками, оформленные в виде лам-пиньята. Ламы бывают разной редкости, от которой зависит качество и количество выпадающих карточек. Карточки тоже отличаются редкостью, определяющей силу и предел прокачки оружия, ловушек, героев, выживших. Собирание карточек и их прокачка — важнейший элемент Fortnite, скрепляющий все остальные.

По представленным скриншотам вы уже наверняка заметили, что игра выполнена в немного мультяшной манере, напоминающей лично мне ту же Plants vs. Zombies. При этом выглядит Fortnite очень мило и органично: учитывая общий шутливый настрой самой игры и многих миссий, такой стиль здесь очень к месту. Естественно, учитывая, что это Epic Games, выполнена игра на Unreal Engine 4, который здесь замечательно оптимизирован. Все просто летает, никаких притормаживаний, глюков и подвисаний. С другой стороны, никаких сверхнавороченных реалистичных спецэффектов здесь тоже нет. Эта игра не про реализм, а про фан.

Fortnite вышел на собственной платформе Epic Games с собственным клиентом, так что не ищите ее в Steam, ее там просто нет. Пока что в клиенте Epic Games представлено всего лишь несколько игр, это собственно Fortnite, Unreal Tournament, Paragon, Shadow Complex, движок Unreal Engine и инструментарий для создания модов для Unreal-игр. Вообще, запуск без Steam всегда был объектом споров и инсинуаций, и далеко не все компании решаются на подобное, не желая делиться 33% прибыли с Valve. Epic решилась и не прогадала, предзаказы игры составили более 500 тыс. копий, превысив ожидания издателя.

Стоит понимать, что Fortnite вышла пока в Раннем доступе, причем с ценником в $20 в стандартном издании. Limited Edition обойдется вам в $80, а в числе бонусов в нем — ламы-пиньяты, ежедневные награды, редкие герои, дополнительный опыт и т.д. При этом уже сейчас объявлено, что в 2018 г. игра перейдет в разряд Free-to-Play. Так что, если вы не готовы раскошеливаться сегодня, подождите следующего года. А вообще, у Epic большие планы по поддержке и развитию проекта, так что Fortnite с нами надолго.

Естественно, сложно требовать от игры в Раннем доступе идеального баланса и отточенного до блеска геймплея. У нас есть некоторые вопросы к кривой обучения, которая уже в конце первого мира, то есть третьего десятка миссий, задирается немного крутовато, особенно во время последних заданий по обороне собственной базы, соваться в которые без компании хорошо прокаченных друзей глупо. Есть в Fortnite и немного надоедливый гриндинг и повторяющиеся миссии. Но, это все-таки Ранний доступ, а число претензий для игры подобного масштаба и глубины просто смехотворно. Да и разработчики уже озвучили свои планы по доработке и балансу игры.

Fortnite получилась неожиданно захватывающей и ОЧЕНЬ объемной. Она, как хорошая MMORPG, может занять вас на несколько ближайших лет. Немного Left 4 Dead, чуть-чуть Minecraft, толика Tower Defense, немного Survival Simulator. Уникальная игра уникального жанра. Не пропустите.

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