Full Throttle Remastered: байкер из 90-х в XXI веке

После выхода Grim Fandango Remastered в начале 2015-го года и Day of the Tentacle Remastered в марте 2016-го не оставалось никаких сомнений в том, что 2017-й ознаменуется обращением Тима Шейфера к своему самому первому полностью самостоятельному проекту. Как и в предыдущих двух случаях, ждать от обновлённой версии Full Throttle новых загадок, персонажей или локаций не стоит: единственная цель переиздания – познакомить новое поколение геймеров с легендарной классикой, а ветеранам 1990-х позволить вернуться в юные годы на современных платформах и с HD-графикой на весь широкий экран. Главное в таких случаях – не навредить, и Double Fine Productions это, как и раньше, вполне удалось.

Full Throttle Remastered Жанр Адвенчура

Платформы Windows / PlayStation 4

Разработчик Double Fine Productions

Издатель Double Fine Productions

Сайт, Steam, GOG

Тогда как новые игры вроде Broken Age требуют для своей разработки нескольких миллионов? и особого внимания широкой публики почему-то не вызывают, усовершенствованные переиздания старых шедевров расходятся сегодня как горячие пирожки: по признанию Тима Шейфера, remastered-версии приобрело даже больше людей, чем оригиналы. При этом как раз Full Throttle, вышедший в 1995 г., пусть и немного уступающий в известности и титулованности Grim Fandango или семейству Monkey Island, был для LucasArts своего рода вехой: первая игра исключительно на CD-ROM, первая игра для Windows, первая со стоимостью разработки больше миллиона долларов – и первая с тем же миллионом проданных экземпляров. Как ни странно, но продолжения так и не последовало – хотя материнская компания умудрилась в своё время по очереди закрыть начавшуюся было разработку сразу двух сиквелов, Payback и Hell on Wheels (впрочем, оба они создавались без ведома самого Тима). При этом продолжительность оригинальной игры была намного меньше, чем у того же Day of the Tentacle, а более всего ресурсов ушло на создание многочисленной полноэкранной анимации и трёхмерных сцен, вставленных в классическую point-and-click адвенчуру. Озвучка и музыкальное оформление также были выполнены по самому высшему разряду.

К счастью, для набившей руку на двух предыдущих ремейках Double Fine Productions представить всё это визуально-звуковое богатство в осовремененном виде оказалось не так уж и трудно. Разработчикам и помогавшим им коллегам из компании Shiny Shoe довелось раскрашивать вручную 15 тыс. кадров, заодно бережно пририсовывая по бокам недостающие детали каждого экрана, дабы перевести графику в полноэкранный режим; удалось обнаружить и использовать для remastered-издания как несжатые исходники всей озвучки, так и стереозаписи музыки; по традиции добавлены и комментарии Тима Шейфера и его соратников из первой команды авторов Full Throttle. При этом в любой момент можно переключиться на оригинальный вид и звук нажатием F1 – вот только делать это по ходу игры хочется всё меньше и меньше: как ни удивительно, но новый вид как-то более соответствует тому, что осталось в памяти от прохождения оригинала, который на фоне HD-детализации способен даже немного разочаровать бывалого ветерана и поклонника классики середины 1990-х.

При этом Full Throttle всё же несколько выделяется среди собратьев по вдумчивому и неторопливо-интеллигентному квестовому жанру. Если кто-то ещё не слышал о главном герое этой игры и о его шайке байкеров, гордо называющих себя «Хорьками», – непременно навёрстывайте упущенное и знакомьтесь: Бен. Просто Бен. Личность мощная, легендарная и более чем харизматичная, – как будто по ошибке попавшая в адвенчуру из какого-нибудь ураганного боевика или гонки с обилием драк. Задумывая свою первую самостоятельную игру, Тим Шейфер явно хотел отойти от стандартных протагонистов вроде Гайбраша Трипвуда или Бернарда Бернулли – и предоставить любому простому игроку возможность испытать себя в роли грозного предводителя банды мотоциклистов. Разумеется, всё хорошо в меру: от лихих любителей передвигаться на моторизованном и часто неплохо модифицированном двухколёсном транспорте авторы позаимствовали романтический дух свободы и непокорности, а также общую «крутизну», оставив за кадром всё, что могло бы выглядеть не совсем законно.

Хотя как раз некоторые проблемы с законом нас всё-таки ожидают: напомним – увы, не без неизбежных спойлеров – что сюжет игры закручивается вокруг убийства одного весьма достойного гражданина, Малькольма Корли, создателя и руководителя последней в стране компании по производству тех самых мотоциклов. Совершивший это преступление коварный вице-президент корпорации Адриан Рипбургер умело подставляет «хорьков», которые все оказываются за решёткой – кроме самого Бена. Теперь ему предстоит не только доказывать невиновность свою и своих друзей, но и выводить на чистую воду негодяя, задумавшего кое-что ещё, гораздо хуже убийства и предательства: перевод Corley Motors на производство минивэнов…

Действие разворачивается где-то на американском Дальнем Западе; соответственно, большая часть локаций представляет собой не особо отличающиеся цветовым разнообразием пустынные пейзажи, часто ночные и мрачноватые. Тем не менее, как уже замечалось выше, выглядит Full Throttle Remastered очень даже неплохо – широкоэкранные добавки невооружённым глазом практически незаметны, а локации и особенно персонажи на порядок прибавили в детализации сравнительно с 1995-м годом. Актёр Рой Конрад, давший Бену неповторимый и узнаваемый с полуслова голос – глухой, низкий, но при этом вовсе не грубый, со времени выхода оригинала уже скончался (обновлённое издание как раз и посвящено его памяти); тем не менее, благодаря переаранжировке оригинальных записей звук оказывается ничуть не хуже исходного. То же относится и к другим персонажам – особенно к Рипбургеру, говорящему голосом небезызвестного Марка Хэмилла, – и к музыкальным дорожкам в исполнении рок-группы The Gone Jackals, вскоре после выхода Full Throttle выпустившей свои к ней композиции на CD, откуда их и можно было позаимствовать в надлежащем качестве.

Интерфейс, унаследованный переизданием от оригинала, представляет собой продукт переходного периода от «глагольного» управления к «умному курсору»: при нажатии левой кнопкой мыши на активную точку экрана курсорное перекрестие раскрывается стильным меню в виде черепа, чьи глаза отвечают за осмотр, а рот — за беседу или другое подходящее случаю действие; находящаяся пониже рука, понятное дело, символизирует возможность позаимствовать что-либо плохо лежащее, а значок ноги – это любимый способ Бена разбираться с закрытыми дверями и тому подобными неуместными преградами на пути настоящего байкера. За стилизованный в том же духе инвентарь отвечает правая кнопка мыши, однако, с учётом вышеупомянутой склонности протагониста разбираться со всеми неприятностями без лишних размышлений, предметов в наше распоряжение будет поступать совсем не много, а заниматься их комбинированием так и вовсе не придётся. Пропускать диалоги можно при желании клавишей «точки»; из добавленных в переиздании возможностей стоит упомянуть новомодную подсветку активных объектов при помощи «Shift», а также, конечно же, вызов комментариев авторов клавишей «А», если таковая опция включена в основных настройках – где можно также и ознакомиться с набором набросков-иллюстраций и отдельно прослушать все доступные в игре композиции.

Впрочем, не со всеми замками Бен сможет справиться лёгким движением ноги – временами нужно будет и мозгами пораскинуть, и отмычкой поорудовать. Ну а сцена с игрушечными зайчиками на батарейках, марширующими на минном поле под звуки «Полёта Валькирий» Р. Вагнера, наверняка запомнится вам на всю оставшуюся геймерскую жизнь. Некоторую скудость собственно квестовых загадок разбавляют… боевые действия, в оригинале 1995 г. выполненные на движке соседнего проекта Star Wars: Rebel Assault II – The Hidden Empire. Ведь помимо «Хорьков» в окрестностях обитают и другие группировки байкеров – такие, как «Стервятники», возглавляемые толстенной Сьюзи, или загадочные «Пещерные рыбы», практически слепые и использующие особые очки для восприятия дневного света, – и у представителей разных банд считается доброй традицией приветствовать друг друга при встрече бензопилой или увесистой доской. Поучаствуем мы и в гонках-сражениях спортивных автомобилей – всё ради благой цели и не так чтобы со слишком уж большими трудностями даже для поклонников мирных адвенчур.

А вот что может несколько разочаровать, так это продолжительность, не самая впечатляющая даже по нынешним меркам, не говоря уже о стандартах 1990-х, – даже при увлечении драками байкеров вряд ли получится задержаться в истории Бена дольше чем на пять-шесть часов. Прибавив в зрелищности и даже «мультижанровости», Full Throttle немного потеряла в сложности и масштабности сравнительно с другими легендарными квестами от LucasArts, – но считать это недостатком переиздания никак нельзя: отличная прорисовка графики, памятная с давних времён озвучка в исполнении высочайших профессионалов и харизма Бена и его друзей обязательно произведут впечатление даже на молодое поколение игроков, не знакомое с классикой.

Упрекнуть авторов ремейка можно разве что в не самой продуманной реализации режима комментариев: временами, во время напряжённых сюжетных вставок-роликов, они активируются автоматически, заглушая собой речь персонажей (так что на первый раз есть смысл проходить remastered-издание с отключением этого бонуса); запись голосов Тима Шейфера и его коллег по работе над оригиналом выполнена не в самом лучшем качестве, но, к счастью, снабжена субтитрами, так что проблем с пониманием всё же не возникнет – разумеется, у знающих английский язык. Русского в Full Throttle Remastered нет и не ожидается – по крайней мере, официально: разве что любители смогут прикрутить к игре выходившую некогда пиратскую локализацию. Стоит также добавить, что на данный момент доступна лишь версия игры для Windows и – традиционно для ремейков от Double Fine Productions, инициатором которых неожиданно выступила Sony, – для PlayStation 4, однако немного позднее ожидается появление изданий для Mac и Linux. Ну а в заключение хочется в очередной раз понадеяться, что теперь-то Тим Шейфер, переиздавший в обновлённом виде уже все свои работы эпохи 1990-х, наконец-то сможет создать нечто того же уровня, но уже совершенно новое.



Roccat рекомендует: