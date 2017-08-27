Hellblade: Senua’s Sacrifice — голоса в ее голове

Нарушения психической деятельности в компьютерных играх — удел злодеев или, на худой конец, каких-нибудь второстепенных персонажей, ведь не пристало же главному герою, с которым себя должен отождествлять игрок, быть ненормальным, правильно? Нет, отвечают в Ninja Theory, потому что некоторые из нас видят окружающий мир совершенно другим.

Hellblade: Senua’s Sacrifice Жанр Action-adventure

Платформы Windows/PlayStation 4

Разработчики Ninja Theory

Издатель Ninja Theory

Сайт hellblade.com

В ирландской средневековой литературе есть сказание под названием Безумие Суибне, повествующее о судьбе короля, предположительно реально существовавшего Суибне мак Колмайна, помешавшего святому Ронану заложить церковь на своей земле и выбросившего евангелие святого в озеро. Святой, как водится, короля проклял и тот, обезумев, вынужден был скитаться по лесам и горам Ирландии, Шотландии и восточной Англии до тех пор пока его по ложному навету не убил ревнивый свинопас.

Ирландцы называли короля Суибне Гельт (Suibne Geilt в оригинале), что можно было бы перевести как Суибне Безумец, но на самом деле лексема geilt несколько богаче смыслами — это слово может обозначать не только безумца, но и страдальца, животное, птицу, а то и вовсе духа или демона. В отдельных случаях этим словом называли дикого лесного человека, который одновременно является и зверем и духом. К сожалению, эти лесные люди — не выдумка, в отличии от выдры, вернувшей евангелие Ронану. Гельтами кельты называли людей, сведенных с ума проклятьем, ужасом или паническим бегством с поля боя, часто такие люди вынуждены были жить на отшибе, а то и вовсе изгонялись в леса.

К чему это мы? Сенуа, главная героиня Hellblade: Senua’s Sacrifice — гельт. Девушка с детства была поражена тьмой, слышала голоса и видела знаки, скрытые от других, отец держал ее в отдельном доме, подальше от остальных членов племени, чтобы не допустить распространения тьмы, но, в конце концов, девушке пришлось покинуть селение. Со временем Сенуа вернулась домой, но нашла его сожженным и разграбленным, а соплеменников убитыми. Вид любимого Диллиона, умерщвленного с помощью печально известного викингского ритуала “кровавый орел”, окончательно сломил психику девушки и заставил пойти на немыслимое — Сенуа отправляется в Хель, чтобы спасти душу Диллиона.

Собственно, с высадки на берег местного ада и начинается сама игра и не удивляйтесь тому, что выглядит он очень по-земному, его даже можно было бы назвать красивым, если бы не обезображенные, обожженные и освежеванные тела, которыми буквально усеяна здешняя земля. И весь ужас в том, что горы трупов это не декорации германо-скандинавского пекла, не галлюцинации страдающей от тяжелой формы психоза Сенуа и даже не плод больной фантазии Ninja Theory, это исторический факт — норвежские викинги, завоевавшие Оркнейские острова в 875 году (хотя действие игры почему-то происходит в 790), полностью уничтожили населявших их до того пиктов. Нетрудно представить, что душевнобольная девушка, чудом избежавшая страшной резни, окончательно повредилась рассудком, увидев ее последствия.

Воспаленное сознание Сенуа порождает демонов и чудовищ, искажает окружение до неузнаваемости, вплетает в реальный мир фрагменты услышанных когда-то преданий и легенд, она сражается с несуществующими врагами и открывает порталы в фантастические миры… или наоборот? Что здесь правда, а что вымысел, что реальность, а что фантазия решать только вам. Может быть девушка и правда спустилась в ад и сражается с богами и восставшими из мертвых викингами ради спасения возлюбленного?

Как бы там ни было, в путешествие Сенуа отправилась не одна — к ее поясу привязана отсеченная голова Диллиона (именно голова считалась у кельтов вместилищем души), в голове же самой девушки ни на минуту не замолкает многоголосый хор. Невидимые попутчики спорят с девушкой и между собой, предупреждают, дразнят, запугивают и насмехаются. Со временем вы научитесь их различать, поймете к какому голосу лучше прислушиваться, а какой стоит игнорировать, но вот привыкнуть к ним так и не выйдет — голоса звучат пугающе реалистично (спасибо бинауральному аудио, технологии записи звука, позволяющей при прослушивании в наушниках с точностью определить местоположение его источника) и довольно жутко. Периодически этот нестройный хор сливается в форменную какофонию, мешая сконцентрироваться и сбивая с толку. Сделано это намеренно, желая наиболее точно передать состояние людей, страдающих от психоза, Ninja Theory прибегли к помощи практикующих психиатров и сверялись с историями болезни и рассказами пациентов, у которых диагностировали это расстройство.

Одним звуком дело не ограничилось, по большому счету вся игра строится вокруг того, как Сенуа воспринимает окружающий мир. Глаза могут подводить героиню, стоит взглянуть на стену под другим углом, как в ней обнаруживается проход, а бесформенные обломки формируют лестницу, как только ты отходишь от них подальше и выбираешь правильный ракурс. Периодически приходится “фокусироваться”, чтобы заставить материализоваться предметы или ненадолго вырваться из иллюзорного мира в реальный. Разработчики порой лишают игрока возможности видеть, предлагая полагаться исключительно на слух или химичат с пространственным ориентированием, создавая нелогичные, невозможные уровни, дверные проходы, ведущие в три места сразу и прочие головоломки, способные вывести игрока из себя.

Развивая тему видений и знаков, преследующих героиню, создатели игры заставляют нас выискивать скрытые руны, открывающие запечатанные двери. Причем эти руны может сформировать буквально что угодно — от перекрещения веток, заметного исключительно под определенным углом, до теней на стенах или трещин в камне. Их поиск усложняет отсутствие каких либо четких квестовых маркеров, ориентироваться приходится по искажениям реальности, фантомным волнам, пробегающим по экрану в тот момент, когда Сенуа находится возле какого-то значимого объекта, да по проявляющимся в воздухе вспомогательным рунам, повторяющим искомый паттерн. Последние, к слову, могут быть и обманными, так что привыкайте к чувству дезориентации, оно будет вашим постоянным спутником на ближайший десяток часов.

Отсутствуют в игре не только отметки заданий, но и карта, да и вообще пользовательский интерфейс вместе с каким либо туториалом, всему придется обучаться, что говорится, методом тыка. К примеру возможность замедлять время в бою я обнаружил совершенно случайно уже во второй половине игры. Кстати о боях, их ощутимо меньше, чем ожидалось, они довольно прямолинейны, не блещут разнообразием возможностей и каких-либо ощутимых трудностей вам, увы, не доставят но как минимум порадуют хореографией. Разновидности противников можно пересчитать по пальцам одной руки, а их искусственный интеллект находится примерно на уровне древних восьмибитных smash’em up’ов — стоит заучить последовательность атак и определиться с тем, какие удары Сенуа враги отбивают, а к каким уязвимы, как стычки превратятся в однообразную рутину, протекающую по одной и той же схеме. Особняком стоят боссы. Они необычны, эффектны и пугающи, но до уровня главарей из того же DMC им чертовски далеко.

Помните страшилку, появившуюся в сети перед выходом игры, в которой говорилось о том, что частые смерти приводят к тому, что тьма полностью поглощает девушку из-за чего ваши сохранения удаляются? До конца не известно правда ли это или маркетинговый ход, но даже если эта информация соответствует действительности, получить такой результат вы сможете разве что намеренно, поскольку умереть в Hellblade довольно сложно. Обычно это происходит как раз во время боя с боссом, из-за того, что вы еще не заучили его модель поведения или же не поняли каких действий от вас ждет игра. Напомним, туториала нет, полагаться приходится исключительно на подсказки голосов, не все из которых желают Сенуа добра.

Hellblade: Senua’s Sacrifice — попытка переживающей финансовый кризис Ninja Theory сделать ААА игру с минимальным бюджетом и силами сравнительно небольшой команды и нельзя сказать, что попытка провальная. Выглядит игра отлично, атмосфера здесь мощнейшая, а анимация персонажей и особенно мимика главной героини, которую сыграла не профессиональная актриса, а видеоредактор Ninja Theory Мелина Юргенс, достойны восхищения. Конечно баланс между боевкой и логическими загадками не идеален и “живые” актеры в роликах не движке выглядят несколько не к месту, но если закрыть глаза на эти незначительные огрехи, то перед нами окажется очень необычное и запоминающееся приключение, скорее интерактивная история, чем, собственно, игра, но это не делает Hellblade хуже. Senua’s Sacrifice затрагивает тему, которую массовая культура предпочитает избегать и делает это очень правильно. Это не повесть о несчастной психически нестабильной девушке, нуждающейся в спасении, не бездушный боевик с расчлененкой и декалитрами крови и не очередной симулятор ходьбы в красивых декорациях. Перед нами история о самопознании и принятии себя таким, каким ты есть и да, она однозначно стоит того, чтобы вы ее услышали.

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