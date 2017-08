Ken Follett’s The Pillars of The Earth: эпическая история из жизни средневековой Англии

После смерти в конце 1135 года короля Генриха Боклерка, младшего сына Вильгельма Завоевателя, не оставившего законных наследников мужского пола, в Англии началась смутная эпоха, вошедшая в историю под именем «Анархия». Трон занял племянник покойного Стефан Блуаский, а претендующая на корону дочь Генриха Матильда и поддерживающие её бароны развязали настоящую гражданскую войну. Нормандская знать и в мирное время относились к англосаксонскому населению страны с нескрываемым презрением, а в разгар междоусобиц уделом многих простых людей и подавно стали голод и нищета. Но для приключений такие бурные годы служат фоном очень даже интересным и плодотворным – чему свидетельством судьба персонажей этой игры, унаследованных ею от популярного романа британского писателя Кена Фоллетта «Столпы земли», впервые опубликованного в 1989 г.

Ken Follett’s The Pillars of the Earth. Book 1: From the Ashes Жанр адвенчура / визуальная новелла

Платформы Windows / Mac OS X / Linux

Разработчик Daedalic Entertainment

Издатель Daedalic Entertainment

Сайт, Steam, GOG

Несколько лет назад гамбургская компания Daedalic Entertainment стремительно ворвалась в мир классических адвенчур, ознаменовав красочной и сумасбродно-весёлой Deponia, как и многими последующими своими играми, едва ли не новое возрождение подзабытого было жанра. Правда, как раз последнее время немцы редко радовали нас собственными разработками, предпочитая издавать самобытные и не особо поддающиеся чёткой жанровой классификации инди-творения вроде Candle или Kafka. Тем более удивительно, что для следующего своего масштабного проекта Daedalic выбрала игроизацию романа – и некоторый отход от канонов чистокровной приключенческой игры. Несмотря на то что в роли содизайнера выступил Матт Кемпке, создатель столь же верной духу классики светлой и сказочной The Night of the Rabbit, перед нами скорее гибрид адвенчуры с визуальной новеллой – облегчённая «adventure lite», ставшая уже привычным явлением благодаря сериалам от Telltale и прочим эпизодическим играм вроде Life is Strange или недавней The Lion’s Song.

Зато что выгодно отличает The Pillars of the Earth от её сестёр по жанровым особенностям, так это более солидная литературная основа, а значит, и по определению захватывающий сюжет – из жизни вымышленного южноанглийского городка Кингсбридж середины того самого бурного XII века. Сразу заметим, что знание первоисточника вовсе не обязательно, – конечно же, знатоки фабулы не останутся в накладе, получив возможность не только встретиться со знакомыми героями и поучаствовать в их приключениях, но и попытаться изменить их судьбу, – но для тех, кто романы Кена Фоллетта не читал, прохождение игры и выяснение всех перипетий сюжетных линий окажется делом куда более полным сюрпризов, а значит, и увлекательным.

Таких линий, как и героев, здесь хватает: в эпической истории «Столпов земли» нас ждёт сразу несколько главных действующих лиц, с которыми мы начнём знакомиться в вышедшей в августе первой из трёх «книг», состоящей в свою очередь из пролога и семи глав. Каменщик Том, прозванный «Строителем», странствует вместе со своей семьёй в поисках работы – найти которую в охваченной беспорядками стране становится всё сложнее, – и в попытках воплотить свою заветную мечту: построить грандиозный собор, начиная с закладки фундамента и заканчивая возведением кровли и башен. Скромный и честный монах Филип, настоятель крошечной лесной обители, неожиданно оказывается вовлечён в мир большой политики с её заговорами, тайными сделками и неизбежными жертвами – и пытается справиться с новыми заботами, не забывая по возможности помогать всем многочисленным беженцам и страждущим. Мальчик по имени Джек, всё детство проведший в лесу вместе с матерью, по неясным в начале игры причинам вынужденной скрываться от людей, открывает для себя куда более огромный и захватывающий мир – и становится учеником Тома-Строителя. Наконец, судя по всему, одной из главных героинь The Pillars of the Earth выступит и не так часто появляющаяся в «Книге первой» Алиена, дочь графа Ширинга, чья судьба кардинальным образом меняется в ходе гражданской войны и коварных капризов той самой большой политики… По правде сказать, на шедевр всех времён и народов сюжет романа и его игроизации, пожалуй, не тянет: «хорошие» и «плохие» персонажи обозначены слишком уж очевидно – к первым проникаешься симпатией даже после не самых рассудительных их поступков, а вторые привычно злодействуют и отродясь ничего другого делать не умеют, – да и на строгую историческую достоверность творение Фоллетта не претендует, явно уступая, скажем, в изображении быта средневекового монастыря романам Умберто Эко, которые, как и вдохновлённые ими компьютерные игры, поневоле вспоминаешь, проводя половину отведённого на прохождение времени в Кингсбриджском аббатстве. И всё же – история героев вполне способна как заинтересовать игрока, так и заставить сопереживать всем их эмоционально насыщенным сюжетным линиям.

Тем более что с визуальной стороной дела Daedalic Entertainment справилась отлично. Привычный по работам компании и переживающий далеко не первую молодость двухмерный движок Visionaire выдаёт на удивление стильную картинку: от осенне-зимних английских пейзажей, пусть и не способных похвастаться буйством красок, так и веет туманом и холодом, заставляющими чуть ли не поёживаться от промозглого ветра вместе с зябнущими в эпоху «тёмного» Средневековья персонажами. Не менее радуют и многочисленные изображения этих последних, выполненные уже со всей исторической убедительностью и вполне достоверно передающие склонности и характеры. Дополняет атмосферу отличная озвучка и музыкальное сопровождение, записанное Пражским симфоническим оркестром.

Интерфейс весьма похож на таковой у других адвенчур на Visionaire, но с неизбежной минимализацией: инвентарь постоянно отображает в левом нижнем углу экрана взятые несколько предметов, комбинировать которые, увы, не разрешается; чуть повыше отражается текущая цель наших действий, а скудность в плане использования предметов немного скрашивается наличием нескольких «тем для размышлений» справа внизу, которые, по мере их получения в ходе продвижения по сюжету, можно использовать как в диалогах с другими персонажами, так и временами просто на активных точках. Разумеется, с учётом общей тенденции к упрощению нельзя удивляться возможности подсветки таких объектов интереса нажатием пробела или колёсика мыши; зато в главном меню можно будет при желании познакомиться с некоторым документами, попадающими в руки наших героев во время их приключений и позволяющими немного прояснить историческую подоплёку ситуации для не знакомых с литературным первоисточником.

С точки зрения игрового процесса The Pillars of the Earth всячески пытается как можно более бесшовно сочетать интерактивный роман с приключенческой игрой – и удаётся ей это куда лучше, чем многим произведениям Telltale. Правда, некоторые из глав состоят из диалогов, роликов или сцен на движке чуть менее, чем полностью, – несмотря на всю интерактивность способа изложения сюжета и даже наличие немалого числа ситуаций выбора дальнейшей линии поведения из двух или более вариантов, особого простора для действий игрока там не так уж и много. К счастью, другие эпизоды куда больше смахивают на классическую адвенчуру, предлагая более-менее интересные головоломки на применение предметов, разбавленные по последней моде простейшими аркадными мини-играми в духе «успей нажать кнопку мышки, когда движущийся курсор оказывается в нужном месте экрана». По традиции «визуальных новелл» в завершение каждой главы нам демонстрируют перечень принятых нами решений – правда, при всём их разнообразии ощутимые реальные последствия поступков персонажей, совершенных ими под нашим чутким руководством, можно пересчитать на пальцах одной руки.

С другой стороны, вполне вероятно, что самое интересное припасено Daedalic Entertainment для двух последующих эпизодов игроизированного романа: по сути, Book 1: From the Ashes представляет собой не более чем завязку истории, вводящую нас в курс дела и знакомящую с основными персонажами, – и, надо признать, делает это весьма небезуспешно. Русский перевод в виде субтитров выполнен на традиционном для немцев высоком уровне, а озвучку можно при этом выбирать любую из двух, английскую либо немецкую (кстати, в первой крохотную роль исполняет сам автор романа, Кен Фоллетт). Примерно четыре часа, за которые вы вполне успеете пройти все дебютные семь с лишним глав The Pillars of the Earth, пусть и не во всех альтернативных вариантах развития событий, можно признать пристойным показателем по сегодняшним меркам, – а вот текущую цену игры для Украины иначе как непомерной назвать сложно, даже учитывая, что это стоимость всего «сезона», включая две ещё не вышедшие части. Видимо, стоит подождать распродажи.



Roccat рекомендует: