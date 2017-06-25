Pathfinder Adventures: герои кубиков и карт

Obsidian Entertainment готова делать ролевые игры в любом формате и сеттинге. Пост-апокалипсис от третьего лица? Fallout: New Vegas. Фэнтезийная action/RPG? Dungeon Siege III. Сатирическая ролевая игра по культовому мультсериалу? South Park: The Stick of Truth. Возрожденная классика CRPG? Pillars of Eternity. Ролевая игра, в которой нет положительных персонажей? Tyranny. Настольная RPG с кубиками и картами? Pathfinder Adventures. Именно о последнем проекте Obsidian Entertainment и пойдет речь.

Pathfinder Adventures Жанр карточная ролевая игра

Платформы Windows, iOS, Android

Разработчик Obsidian Entertainment

Издатель Paizo

Сайты pathfinder.obsidian.net , Steam , iOS , Android

Pathfinder Adventures – адаптация для мобильных платформ и ПК настольной ролевой игры Pathfinder Roleplaying Game, изданной Paizo Publishing в 2009 г. RPG основана на модифицированных правилах Dungeons & Dragons 3rd Edition, которые владельцы D&D, Wizards of the Coast, опубликовали в открытом доступе в рамках Open Game License. При этом система совместима с D&D 3.5 и неформально называется D&D 3.75. Как и по D&D, с которой Pathfinder конкурирует за игроков, по играм Paizo Publishing выпускаются романы, комиксы, миниатюры, карточные игры и пр.

Obsidian Entertainment приобрела права на Pathfinder Roleplaying Game в августе 2014 г., а в апреле 2016 г. вышла первая версия Pathfinder Adventures для iOS и Android. Пользователям ПК пришлось ждать портирования больше года. Версия игры для мобильных платформ бесплатная со встроенными покупками, компьютерный вариант уже содержит все приключения, героев и карты и обойдется вам в $14,99. Впрочем, учитывая, что это адаптация настолки по D&D, Pathfinder Adventures – игра на любителя, так что в данном случае мы рекомендуем вам сначала попробовать мобильную версию. Пройдя обучение и первую бесплатную кампанию, вы точно заработаете на второй, а то и на третий модуль. Но давайте разберемся в игре.

Раз перед нами настольная RPG, то очевидно, что без карточки персонажа, карт предметов, заклинаний и монстров не обойтись. И, конечно, без кубиков. Четырехгранных, шестигранных, восьмигранных, десятигранных, двенадцатигранных. Все как положено. В приключение отправляется партия героев, каждый из которых имеет определенные способности, развивающиеся со временем, и собственную колоду. В колоде – карты оружия, брони, полезных предметов, заклинаний, амулетов, зелий, помощников и т.д. Вор может взять больше предметов – отмычек, ломиков, инструментов. Клерик – больше зелий и амулетов. Маг – больше заклинаний.

Колоды небольшие, так что к подбору карт стоит подходить внимательно, ведь когда колода заканчивается, персонаж погибает. Слава богу, найденные в ходе исследования локаций предметы можно добавлять в колоду, а тот же клерик, например, может лечить товарищей, возвращая карты из отбоя обратно в игру. Собственно, жонглирование картами – основа геймплея Pathfinder Adventures. Что лучше применить, а что придержать, что сбросить, а что втасовать обратно в колоду, стоит ли продолжить ход или лучше пасовать. Все зависит от вашей колоды и ситуации. Персонажи могут помогать друг другу картами, особенно если они находятся в одной локации, но порой полезнее посылать их в разные места.

В локациях, в первых приключениях их по четыре, сложены карты монстров, сокровищ и предметов. Для победы, как правило, необходимо сразиться с определённым монстром и победить его. При открытии любой карты в локации она проходит проверку на соответствующую характеристику персонажа, то есть бросаются кубики. Чтобы подобрать заклинание – необходим высокий интеллект, чтобы перепрыгнуть ловушку – ловкость. Все как обычно. Ну а с монстрами нужно драться, используя оружие, помощников, благословения и прочее. Опять-таки, от числа используемых карт и способностей зависит число и «качество» бросаемых во время боя кубиков.

Как видите, геймплей практически такой же как в настольных играх. Да, правила здесь чуть иные, чем в D&D, но похожие. Обучение в Pathfinder Adventures очень неплохое, да и описание на картах дает полное представление об их действии. К сожалению, локализации здесь не предусмотрено, но если вы уже играли в классические ролевые игры, думаю, без труда разберетесь.

Визуально Pathfinder Adventures тоже похожа на настольную игру. Карты монстров и предметов отлично иллюстрированы, кубики выглядят аутентично и приятно бросаются, задники изобилуют деталями. И да, здесь даже есть сюжет и диалоги между персонажами и NPC.

Проходя приключения, вы открываете новые карты, редактируете колоды персонажей, развиваете их характеристики (число карт в руке, бонусы к бою, лечению и т.д.). В ПК-версии Pathfinder Adventures 11 героев, около 1000 карт, 88 редких карт, дополнительное золото, руны и прочие плюшки. В мобильной версии все это нужно приобретать за внутриигровую валюту (зарабатывается за прохождение модулей, убийство монстров, уничтожение лишних карт и выполнение испытаний) или за реальные деньги. Впрочем, настольная RPG – по определению вещь неторопливая с высокой реиграбельностью, так что вы сможете заработать на дополнения и не вкладывая в Pathfinder Adventures наличные. Ну а для любителей украшательств здесь имеются кости из разных материалов, на которые можно потратить всю зарплату.

Единственное, чего не хватает Pathfinder Adventures – так это возможности играть с друзьями по Сети. Конечно, поклонников классических RPG не так уж и много, но все-таки настолки изначально подразумевают игру в компании.

Классические настольные ролевые игры — нечастые гости на ПК и мобильных системах. Так что если вам нравится D&D и неторопливый вдумчивый геймплей – хотя бы попробуйте Pathfinder Adventures, благо на мобильных платформах сделать это можно бесплатно.

Roccat рекомендует: