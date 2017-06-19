Suzuki Vitara S: когда «S» – не «Sport», но «Smile»

Suzuki Vitara S – самый современный и высокотехнологичный автомобиль в гамме компании. А еще – это редкая попытка создать «подогретую» версию компактного кроссовер. Давайте взглянем, что в итоге получилось у японцев…

Позиционирование

Возвращение Suzuki Vitara аналогично возвращению Nokia 3310: имя знакомо, но наполнение совершенно другое. Первая модель Suzuki Vitara (1988 год) была построена на рамной основе, с основным задним приводом и жестко-подключаемым «передком», под капотом скрывались моторы объемом 1,6-2 литра. Затем были модели Suzuki Grand Vitara, которые строились по схожему рецепту – с акцентом на бездорожье, серьезным полным приводом, понижающим рядом, мощными моторами вплоть до V6 объемом 2,7-3,2 литра. И вот – возврат Suzuki Vitara: основной передний привод, двигатели объемом 1,4-1,6 л, полный привод на основе муфты с подключением задней оси. Словом, спустя 25 лет модель Suzuki Vitara сменила ориентацию с серьезного бездорожья на асфальт и легкий «кросс» – теперь это типичный кроссовер на стыке В-С-класса.

Но давайте отойдем от «железа» и посмотрим на характер: первая Suzuki Vitara была создана для приключений, «фана»; на что косвенно указывает даже столь нестандартный автомобиль, как Suzuki X90, построенный на основе Vitara в 1990-х годах. Актуальная Suzuki Vitara исповедует аналогичный подход – активный, юный, живой характер; чем заметно ближе к оригиналу, нежели модели Grand Vitara, тяготеющие к серьезному бездорожью и солидности.

Актуальное поколение Suzuki Vitara появилось в конце 2014 года. Спустя год – под конец 2015-го – дебютировала версия Suzuki Vitara S, продажи которой в Украине стартовали в 2016-м году. В данном обзоре представлена максимальная версия модели – Suzuki Vitara S 1.4 BOOSTERJET 6AT AllGrip.

Как едет?

Для повседневной активной езды в городе и на легком бездорожье – отлично едет! Но здесь важно не перепутать понятия…

Давайте определимся – перед нами кроссовер класса «B+» со всеми качествами, присущими этому типу автомобилей: высокий кузов, увеличенный клиренс, крупные колеса; к особенностям дизайна Suzuki Vitara можно отнести обилие прямых линий и резких углов, что радует на фоне многих округло-заглаженных кроссоверов. Исходя из подобного класса, автомобиль уже получил ряд вполне ожидаемых характеристик: к примеру, высокий кузов означает запас места над головой, а также возможность обустроить более вертикальную посадку – что, в свою очередь, дает чуть больше места в ногах. Еще один очевидный плюс кроется в багажнике – правильная прямоугольная форма, достаточный объем (в стандартном варианте 375 л), удобный двойной пол. Из мелких минусов отмечу лишь длинноватый передний свес, да проблемы задней части – неприкрытый редуктор привода колес и поперечное расположение глушителя. Относительно других кроссоверов – наверное, можно было сделать лучше; относительно хэтчей С-класса, сравнимых по простору салона и объему багажника – Suzuki Vitara S выглядит вариантом, который на грунтовке и в снегу будет на голову лучше.

А теперь добавляем к слову «кроссовер» слово «подогретый». В случае с моделью Suzuki Vitara S, месте с этим словом добавляется турбо-мотор, «автомат» с другими передаточными числами, оригинальная решетка радиатора, красные окантовки линз светодиодных фар, черные 17-дюймовые колесные диски, красные ободки приборов в салоне, красная строчка обивки кресел.

Внешне – почти обычная Suzuki Vitara; но «подогретую» S-версию выделяют масса мелочей: решетка радиатора, красные ободки фар, оригинальные колесные диски. Ходовая часть осталась без изменений: спереди – независимая подвеска, сзади – полунезависимая, на основе поперечной балки; отличия лишь в деталях вроде размера шин и колесных дисков. Представители Suzuki особенно акцентируют внимание на редком союзе полного привода и задней полунезависимой балки, вспоминая правило «чем проще – тем надежнее».

Внутри – микс практичности и «настроения»: места вдоволь, даже больше, чем в некоторых хэтчах С-класса. Красные акценты задают атмосферу активности и бодрости. Багажник пусть не огромен, но достаточный и оснащен панелью, которую можно установить в разных положениях. Доля продаж S-версии в гамме Suzuki Vitara – 15%; доля продаж версий с полным приводом – 33%.

В этом рецепте турбодвигатель BOOSTERJET играет главную роль – и вполне заслужено! Мотор «ровный» и линейный в своей тяге по разным оборотам, он «везет» буквально всегда. Пусть максимальный крутящий момент не слишком велик – 220 Нм – но, судя по паспортным данным, он доступен уже с 1 500 тыс. об/мин. И в реальности этой действительно так: каждый старт со светофора, мгновение на раскрутку маленького мотора с легкими деталями – поехали! Ведь и сам автомобиль Suzuki Vitara S легкий: 220 Нм ему вполне достаточно для активной городской езды. Если прижать акселератор сильнее и постоянно работать в диапазоне 3-4 тыс. об/мин, то здесь кроссовер Suzuki Vitara S оказывается похвально быстр. Но есть еще один режим – около 5 тыс. об/мин – когда двигатель рычит на уровне «почти-Evo», сипло и грозно. В этот момент Suzuki Vitara S устремляется вперед с… тут хотелось написать «чумовой динамикой», но я напишу «устремляется вперед с отчаяньем и воплем боевого самурая-покемона». Потому, что если ехать на слух и по ощущениям, то я уже должен был обогнать все Ferrari, «Евики», да GT-R-ы, и нестись вперед со скоростью 120-150 км/ч; но глянул на спидометр – и увидел около 100 км/ч.

Однако за эмоции и ощущения «всегда готов» вот просто невозможно отказать Suzuki Vitara S в хорошей оценке мотора. Причем тут немалая заслуга и «автомата», который в обычной езде переключает передачи мягко и незаметно, а если потребуется – может и повременить, позволив мотору раскрутиться до заветных 5 тыс. об/мин. Плюс подрулевые лепестки, которые помогают быстро сбросить передачу для торможения двигателем или для выведения его в зону более высоких оборотов. И лишь изредка, при попытке быстро сбросить 2-3 передачи, АКПП чуть тянет, похоже, опасаясь перекрута мотора.

Кроме того, Suzuki Vitara с полным приводом (и S, и обычные) оснащены переключателем Drive Mode Select, который влияет не только на полный привод, но и на езду в целом. Детальнее о данной системе расскажу ниже, пока лишь отмечу, что при выборе режима «Sport» также понижается текущая передача, что приводит к росту оборотов мотора. Плюс, благодаря подключению задней оси, меньше вероятность пробуксовки передних колес при активном старте (особенно на подъеме и/или на скользком покрытии).

Главное в Suzuki Vitara S – конечно, мотор: неожиданно, но приятно тяговитый, «ровный» и линейный в зоне низких и средних оборотов; неожиданно, но приятно отчаянный и быстрый в зоне высоких. Его лучший друг, брат, напарник – 6-ступенчатый «автомат». Полный привод и переключатель Drive Mode Select означает улучшение возможностей реализации крутящего момента, что важно и на бездорожье, и при активной езде. Но, вместе с тем, полный привод означает утяжеление автомобиля, что дается в знаки: судя по заводским данным, Suzuki Vitara S с передним приводом легче на 75 кг, быстрее в разгоне 0-100 км/ч на 0,7 сек и экономичнее на 0,3-0,4 л – цифры невелики, но заметны. Да и в целом кроссовер Suzuki Vitara S очень чувствителен к нагрузке: 1-2 человека в салоне – «валим»; 4-е человека – уже «просто едем». Конечно, под загрузкой все автомобили теряют динамику, но тут это уж слишком заметно.

Словом, Suzuki Vitara S мотором и трансмиссией хороша. А вот с ходовой частью все не так просто. Вспомните выше список доработок Suzuki Vitara S: там нет пунктов о подвеске или тормозах. Фактически отличия Suzuki Vitara S состоят лишь в 17-дюймовых колесных дисках и шинах с 55-м профилем; причем аналогичные 17-дюймовые диски и низкопрофильные шины можно получить и на максимальных версиях обычной Suzuki Vitara. В итоге не сказать, чтобы Suzuki Vitara S плохо ехала в повороте, однако как для «горячей» версии великоваты крены, пустоват руль, не хватает тормозов при совсем уж быстрой езде. При торможении на входе в поворот и попытке нагрузить нос, автомобиль может банально «поплужить» прямо, на внешний радиус. Вот поэтому для описания Suzuki Vitara S лучше использовать словосочетание не «горячий кроссовер», а «подогретый кроссовер». Если не носится на грани дозволенного, а ехать умеренно быстро – то получается очень хорошо: в большинстве случаев можно ехать быстрее потока и стартовать первым со светофора. При этом подвеска упругая и сбитая, но до откровенной жесткости еще далеко, вполне подходит для езды по нашим разбитым дорогам.

Результат: когда водитель хочет – подогретая версия Suzuki Vitara S дарит удовольствие от езды, радует динамикой. Когда не хочет – это просто компактный кроссовер: везет взрослых на работу, детей в школу, старается экономить топливо, не отбивать почки на ямах и не «бухтеть» выхлопом лишний раз.

Если вы уже уверовали в то, что Suzuki Vitara S идеальный автомобиль, то следующий абзац читать не советую, поскольку он будет целиком и полностью посвящен недостаткам. Во-первых, что уже отмечало выше – хотелось бы иметь более короткий передний свес, утопленный вглубь кузова задний редуктор (или защиту для него), продольно расположенный или также утопленный глушитель. Во-вторых, даже для максимальной версии Suzuki Vitara S есть много замечаний к салону: нет подлокотников спереди и сзади; нет регулировки поясничного подпора; нет АВТО-режима стеклоподъемников для пассажиров (АВТО-режим только у водителя); перчаточный ящик маленький и узкий. Наконец, пластик отделка салона – это отдельная история: жесткая передняя панель на самом деле мягкая – она продавливается рукой; дверные карты ощутимо «ходят» когда поднимаешь стекло до упора вверх. Но правда в том, что каждое утро на протяжении недели я садился в салон, смотрел на очередное замечание, улыбался и говорил «ну так японец (хотя на самом деле венгр), что с него взять». Потому, что через мгновение меня ждал отличный турбо-мотор и живой характер Suzuki Vitara S.

Есть ли инновации?

Для компании Suzuki – да. Во-первых, мотор BOOSTERJET: это первый малообъемный бензиновый двигатель от Suzuki, где объединились турбина и непосредственный впрыск топлива. Как уже поняли, двигатель очень хорош в езде и, невзирая на общую сложную конструкцию, похвально прост в ряде деталей.

К примеру, здесь отдельный выносной клапан «вест-гейт» (стравливает излишнее количество выхлопных газов) вместо сложной турбины с изменяемой геометрией крыльчатки. Здесь обычный воздушных интеркулер, вместо жидкостных интеркулеров, которые стали модными в последние годы. Здесь относительно низкая степень сжатия – 9,9 против около 10,5 у современных малообъемных турбо-моторов. Уверен, что этот мотор может выдать больше момента и мощности. Но в формате Suzuki Vitara S больше мощности не нужно – иначе это повлечет за собой совсем уж ясные требования к изменению подвески и установке более мощных тормозов. В итоге автомобиль может стать жестче и дороже; нарушится тот баланс характеристик и цены, который сейчас имеет подогретая версия Suzuki Vitara S. И далеко не факт, что найдется большое количество желающих купить более мощную, жесткую, дорогую версию Suzuki Vitara «RS-типа». Поэтому более мощные версии мотора BOOSTERJET предлагаю оставить будущим хот-хэтчам Suzuki.

Еще одна фирменная разработка – полный привод AllGrip и переключатель Drive Mode Select. В обычном режиме «Auto» приоритет отдан передним колесам, задние подключаются автоматически. В режимах «Snow» и «Sport» часть крутящего момента всегда идет назад; плюс в спортивном режиме «автомат» сбрасывает передачу, что повышает обороты мотора, смещается порог срабатывания ESP; в «зимнем» – наоборот, езда получается более мягкой и плавной, а система ESP должна срабатывать раньше. Также предусмотрен режим «Lock» (включается только вслед за «Snow»), который предусматривает жесткое распределение крутящего момента между передними и задними колесами. Переключение разных режимов – с помощью селектора на центральной консоли; отображение – на дисплее панели приборов.

Наконец, отмечу и крупный сенсорный дисплей в центре передней панели. Здесь воедино собраны радио, аудиосистема, возможность подключения телефона и/или смартфона, изображение с камеры заднего вида. Меню системы простенькое, в виде четырех прямоугольников, нажима на которые попадаешь в соответствующий раздел. Однако простота обманчива – в деталях система хороша: есть голосовое управление, красиво прорисованы страницы, предусмотрены кнопки «быстрого доступа» к самым необходимым функциям (к примеру, сменить трек, поднять или положить трубку телефона), которые вызываются нажатием центральной «звездочки».

Система мультимедиа, на первый взгляд, кажется простой. Но в реальности делает все, что от нее требуется и радует мелочами: экран радио, картинка с камеры заднего вида, есть управление голосом… Под капотом ситуация противоположна: на бумаге – сложно, в деталях – все понятно и под рукой.

Конкуренты

Если говорить в целом о Suzuki Vitara – кроссовер класса «В+», 450-600 тыс. грн. ($17-23 тыс.), базовая Vitara стартует от 427 тыс. грн. ($16,4 тыс.), мощность 90-120 л.с., передний привод (редко полный привод) – то конкурентов «миллион и еще десяток»: Citroen C4 Cactus, Fiat 500X, Ford EcoSport, Hyundai Creta, KIA Soul, Nissan Juke, Opel Mokka X, Peugeot 2008, Renault Kaptur. Плюс базовые версии более крупных кроссоверов С-класса: Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi ASX, Nissan Qashqai, Renault Kadjar, Skoda Yeti.

Однако если рассматривать модель Suzuki Vitara S, то все становится намного интереснее. Во-первых, нужен достаточно мощный мотор (около 150 л.с.) и время разгона «0-100 км/ч» около 10 секунд. Во-вторых, нужен намек на кроссовер (больше клиренс, защитные накладки, возможно полный привод) одновременно с намеком на спорт (Suzuki Vitara S – красная внешняя и внутренняя отделка, 17-дюймовые диски, оригинальная фальш-решетка радиатора, металлически накладки на педали). Третье – нужна хорошая комплектация; к примеру, Suzuki Vitara S предлагает: 6-ступенчатый «автомат»; светодиодные фары; климат- и круиз-контроль; отпирание и запуск двигателя кнопкой; систему мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным дисплеем; камеру заднего вида; подогрев сидений; ESP; электропривод стекол и зеркал; пр.

С учетом цены Suzuki Vitara S – 608 тыс. грн. ($23 тыс.) за версию с передним приводом или 685 тыс. грн. ($26 тыс.) за версию с полным приводом – в подобном формате я могу вспомнить лишь несколько автомобилей. Во-первых, Nissan Juke Turbo CVT 4WD: дороже, старше, прожорливее, меньше багажник. Причем такой Juke номинально мощнее, но в реальности кажется медленнее Suzuki Vitara S. В тоже время у Nissan Juke есть сразу два козыря в рукаве: версия с «механикой» и передним приводом – дешевле Juke Turbo 4WD, легче, быстрее, больше багажник; версия Nismo – уже не «подогретый», а по-настоящему «горячий» компактный кроссовер, хотя и очень дорогой. Во-вторых, DS 4 Crossback: внешне похож на кроссовер, внутри с «премиум»-налетом, хорошие материалы отделки салона, есть дизельные версии. Но цена DS 4 Crossback только начинается там, где прайс Suzuki Vitara S уже заканчивается.

Конкурентов у «оспортивленного» кроссовера Suzuki Vitara S не так уж и много: Nissan Juke с турбо-мотором, Nissan Juke Nismo, отчасти DS 4 Crossback. Сюда можно было бы добавить Ford EcoSport S, KIA Soul 2.0 и KIA Soul GT (Turbo), Peugeot 2008 GT – жаль, но такие автомобили «официалы» к нам не возят.

Стоимость содержания

Расход топлива в городе зависит от стиля езды: если ездить в обычном, спокойном режиме в будние дни – около 9 л на 100 км; выходные и пустые дороги без пробок помогут снизить эту цифру примерно до 7,5-8 л; активный стиль езды – поднимает расход до 10-11 л на 100 км. При езде по трассе со скоростью 80-90 км/ч можно уложиться примерно в 5 л на 100 км; скорость 110-120 км/ч приводит к увеличению расхода топлива до 5,7-6 л на 100 км пути. Но здесь важная правка о городском расходе: если решили купить Suzuki Vitara S, то будьте готовы к расходу около 10 л – автомобиль провоцирует ездить быстро и динамично. А если собираетесь «экономить» на 7,5-8 л – то в таком случае какова суть покупки Suzuki Vitara S? Для обычной ежедневной езды есть Suzuki Vitara с 1,6-литровым мотором, возможностей которой хватит для многих автолюбителей.

Техобслуживание для Suzuki Vitara S необходимо проводить каждые 10 тыс. км. Минимальная цена ТО составляет около 3 тыс. грн., итоговая цена чуть меняется в зависимости от перечня работ и скидки по программе лояльности. Самое дорогое ТО приходится на пробег 60 тыс. км – тогда придется отдать 7-7,8 тыс. грн. Кстати, периодичность ТО для Suzuki Vitara с обычным атмосферным мотором 1,6 л составляет 1 раз в 15 тыс. км; да и стоимость на ТО чуть ниже.

Все цены указаны на июнь 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке авто или его обслуживании на сервисе.

В итоге

Ситуация Suzuki Vitara S мне напоминает Subaru Forester и Mitsubishi Pajero Sport: здесь столько (и даже больше) мелких недоработок, что их можно черпать ведрами; но суть в том, что автомобиль очень понравился своим честным и «живым» характером! Да, кроссовер Suzuki Vitara S далеко не «спортсмен», а больше «физкультурник» (по-современному пусть будет «фитнес-мен»), но это не мешает ему быть задорным и веселым в езде: он буквально вызывает приступы детского смеха – ха-ха-ха-хи-хи-хи, вииу-ху-хууу! В тоже время сохранились все преимущества автомобиля данного класса: достаточный простор салона и объем багажника, внешняя компактность, увеличенный клиренс. Результат – отличный коктейль ежедневной практичности и веселого драйва при вполне адекватной цене.

Плюсы:

+ Сочетание «живого» характера, простора, стиля, практичности – и цены

+ Хороший мотор с ровной тягой, мягкий и быстрый «автомат»

+ Вариант «Vitara S» – унисекс: и женский, и мужской

Минусы:

— Динамика, разгон – сильно зависимы от нагрузки

— Много недоработок по мелочам в салоне

Технические характеристики:

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,175 х 1,775 х 1,61 м

Колесная база – 2,5 м

Багажник – 375 л (5 мест); 1 120 л (максимум)

Грузоподъемность – 495 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 235 кг

Мотор – бензин; турбо; R4; 1,4 л

Мощность – 140 л.с. при 5 500 об/мин.

Крутящий момент – 220 Нм при 1 500-4 000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 113 л.с. на 1 т; 178 Нм на 1 т

Привод – полный привод AllGrip

Трансмиссия – 6-ст. АКПП

Динамика 0-100 км/ч – 10,2 с

Максимальная скорость – 200 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,9 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,3 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Continental ContiPremiumContact 5 215/55R17