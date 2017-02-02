AMD рассказала о сроках выхода CPU Ryzen, Naples и Raven Ridge на базе архитектуры Zen, а также GPU Vega

Глава компании AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что официальная презентация новых процессоров Ryzen состоится в начале марта этого года. Причём, с первого же дня на рынке будут широко доступными соответствующие системы. Вендоры в канале поставок и системные интеграторы первыми получат новые процессоры. Более традиционным поставщикам (таким как Dell или HP) предстоит немного подождать.

Ранее AMD заявляла, что процессоры Ryzen станут наиболее значимыми потребительскими продуктами компании за многие годы. Они смогут на равных конкурировать с чипами Intel Core i5 и Core i7 и обеспечат возможность принести архитектуру Zen в более прибыльный серверный бизнес. Серверные продукты на базе этой архитектуры получат название Naples и будут представлены во втором квартале.

Также Лиза Су заявила, что в AMD уже задумываются над следующими версиями чипов: Zen 2 и Zen 3. Кроме того, компания ведёт разработки с учётом производства по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Это должно развеять опасения партнёров относительно возможности дальнейшей конкуренции с Intel.

Вместе с тем, Лиза Су рассказала о сроках выпуска и ряда других продуктов AMD. Так, графические решения Vega будут представлены во втором квартале. Во второй половине 2017 года следует ожидать появления гибридных процессоров APU на базе архитектуры Zen. Они фигурируют под кодовым названием Raven Ridge и ориентированы на применение в ноутбуках и некоторых настольных системах.

Лиза Су добавила, что уровень маржи для решений Ryzen и Vega будет находиться на более высоком уровне, чем среднее значение для AMD. Это отразится в следующих финансовых отчётах компании, в текущем квартале ожидается снижение дохода на 11% (+/-3%).

Что касается финансовых результатов AMD за минувший квартал, то компания смогла нарастить доход на 7% до $1,1 млрд. Существенный прирост дохода продемонстрировало подразделение Computing and Graphics – на 28% (сумма дохода составила $600 млн). В основном, рост дохода вызван продажами GPU. При этом выручка от продаж GPU оказалась наиболее высокой за последние 11 кварталов, а выручка от клиентских ПК – наиболее высокой за последние 5 кварталов. Вместе с тем, компания AMD получила операционную прибыль в сумме $26 млн и чистый убыток в сумме $51 млн. В аналогичном периоде предыдущего года был зафиксирован чистый убыток в сумме $102 млн.

Источник: pcworld