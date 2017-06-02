Chrome начнет автоматически блокировать надоедливую рекламу с начала 2018 года

Компания Google намерена выпустить браузер Chrome с интегрированной функцией блокирования рекламы. Однако под нож пойдут не все объявления, а лишь раздражающая реклама.

В браузер будет интегрирована технология фильтрации рекламы. Обычные объявления смогут проходить проверку. В то же время всплывающие окна, автоматически запускающиеся звуковые объявления и другие раздражающие типы рекламы будут блокироваться браузером Chrome. Таким образом, пользователи смогут отказаться от использования сторонних решения для полного блокирования рекламы. Таким образом, Google намерена защитить интересы журналистов, издателей, авторов контента (и свои собственные), которые получают доходы от размещения рекламы на сайтах.

Классификацией рекламы займётся организация Coalition for Better Ads. Она провела опрос среди 25 тыс. интернет-пользователей в США и Европе и выявила те форматы объявлений, которые больше всего раздражают посетителей сайтов. В итоге, наиболее надоедливыми признаны следующие типы рекламы:

Для пользователей компьютеров:

Всплывающие окна,

Автоматически запускающиеся объявления со звуком,

Большие баннеры, прикрепленные к определённым фрагментам веб-страницы,

Сообщения с отсчётом обратного времени, которое нужно ожидать перед загрузкой основной страницы.

Для пользователей мобильных устройств:

Всплывающие окна,

Автоматически запускающиеся объявления со звуком,

Большие баннеры, прикрепленные к определённым фрагментам веб-страницы,

Сообщения с отсчётом обратного времени, которое нужно ожидать перед загрузкой основной страницы,

Реклама, занимающая более 30% экрана,

Яркая вспыхивающая анимация,

Объявления с полноэкранной прокруткой.

Именно эти рекламные объявления будут блокироваться браузером. Соответствующая функция будет добавлена в Chrome в начале 2018 года. Владельцы сайтов смогут проверить, соответствует ли размещаемая ими реклама новым стандартам Google, при помощи инструмента Ad Experience Report.

Источник: Engadget