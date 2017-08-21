Cмартфон Xiaomi Redmi Note 5A представлен официально: 5,5-дюймовый HD-экран, Snapdragon 435, 16 Мп фронтальная камера и ценник от $105

Как и предполагалось, сегодня состоялся официальный анонс бюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 5A, ценник которого стартует с отметки $105.

Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 1280×720 точек, а также сканер отпечатков пальцев на металлической задней панели. В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 (Cortex-A53) с рабочей частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 505. Емкость аккумулятора составляет 3080 мАч.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 5A получил основную камеру на 13 Мп, а также фронтальный селфи-модуль на 16 Мп, что явно указывает на потенциальную аудиторию аппарата. Модель получила три версии цветового оформления: золотистую (Champagne Gold), «розовое золото» (Rose Gold) и серебристую (Platinum Silver Gray).

Покупателям предложат три варианта смартфона с различным объемом оперативной и постоянной памяти. В начальной конфигурации Xiaomi Redmi Note 5A получит 2 ГБ оперативной памяти и хранилище на 16 ГБ, этот вариант обойдется в $105 (CNY 699). Более продвинутую версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ хранилища оценили в $135 (CNY 899) и наконец топовый вариант получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, он будет стоить $180 (CNY 1199).

Все три версии поступили в продажу в Китае сегодня, так что скоро можно ожидать появления Xiaomi Redmi Note 5A и в украинских магазинах.

Источник: GSMarena