Китай потратит $300 млрд, чтобы стать технологически независимым и захватить мир
В 2015 году Китай принял программу Made in China 2025, которая предусматривает достижение страной полной технологической независимости — от производства чипов до выпуска беспилотных автомобилей. В общей сложности власти КНР готовы выделить на реализацию проекта свыше $300 млрд.
Стоит отметить, что работать такая система будет следующим образом. Правительственные инвестиционные фонды и банки развития Китая начнут выдавать местным компаниям огромные займы с низкой процентной ставкой, чтобы они смогли приобрести зарубежных конкурентов на местном рынке, а также примутся субсидировать проведение научных исследований.
Предполагается, что в центре внимания китайского правительства окажутся самые различные отрасли науки, в том числе — разработка новых материалов, искусственный интеллект, протокол 5G, производство интегральных схем и биофармацевтика. Также Китай намерен наладить выпуск собственных самолетов, робототехники, электромобилей, беспилотных авто, сельхозтехники, кораблей и железнодорожной техники.
Таким образом, согласно принятой доктрине, к 2025 году Поднебесная должна перестать полагаться на импортные товары от большинства крупных зарубежных поставщиков, включая Boeing, Airbus, General Electric, Siemens, Nissan, Renault, Samsung и Intel.
И все бы ничего, но сейчас западные промышленные гиганты забили тревогу. Выяснилось, что новая стратегия Пекина, по сути, представляет собой ничто иное, как самый настоящий план по завоеванию мира.
Согласно довольно-таки апокалиптическому отчету Торговой палаты Евросоюза в Китае, опубликованному на днях, в действительности цель стратегии Made in China 2025 заключается в вытеснении зарубежных конкурентов не только со своего, но и с мирового рынков, и в создании выгодных условий для собственных транснациональных корпораций, получающих разнообразные льготы от властей КНР.
Так, по данным исследовательского центра при Институте Меркатора, Китай направленно инвестирует в зарубежные компании, чтобы получить контроль над наиболее перспективными технологическими проектами.
В результате всех этих действий, предполагают эксперты, иностранные компании окажутся в неравных условиях для конкурентной борьбы и, скорее всего, потерпят поражение, поскольку ни одна другая страна не готова к настолько большим тратам на поддержку своего высокотехнологичного бизнеса.
Следственно, заключают аналитики, в конечном счете власти КНР получат экономическое мировое господство, которое затем, можно не сомневаться, будет трансформировано в военно-политическое глобальное влияние.
Перспективы, надо признать, удручают. Однако не стоит думать, что Запад готов «сдаться без боя»: так, на высокотехнологичные западные рынки китайским инвестициям, по сути, уже закрыли доступ. Сообщается, что на американском и западноевропейском рынках сейчас введен негласный запрет на покупку инвесторами из КНР любых значимых промышленных активов.
Более того, в конце прошлого года специальная комиссия Конгресса США настоятельно порекомендовала Комитету по иностранным инвестициям окончательно запретить покупку китайскими государственными компаниями любых активов на территории Штатов.
Мнения других аналитиков
Впрочем, не все эксперты разделяют пессимистичный прогноз Торговой палаты.
Так, аналитики вышеупомянутого Института Меркатора пришли к выводу, что Made in China 2025, хотя и позволит местным компаниям захватить локальный рынок, вряд ли приведет к мировому господству. На глобальном рынке просто появятся новые мощные китайские игроки — но не более того.
В то же время, куда более скептически настроенные эксперты отмечают, что экономика Китая издавна «живет» пятилетками, поэтому в Made in China 2025 нет ничего удивительного — это та же пятилетка, которая просто чуть более растянута во времени. А поскольку современный мир неустанно меняется, вполне вероятно, что новая доктрина, как и любая другая пятилетка, вряд ли будет воплощена в жизнь в полной мере.
В конечном счете, предполагают скептики, Made in China 2025 приведет лишь к неэффективным бесперспективным инвестициям «во все подряд» и чрезмерной нагрузке на местные бюджеты.
Источники: hightech.fm, NYTimes