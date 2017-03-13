Китай потратит $300 млрд, чтобы стать технологически независимым и захватить мир

В 2015 году Китай принял программу Made in China 2025, которая предусматривает достижение страной полной технологической независимости — от производства чипов до выпуска беспилотных автомобилей. В общей сложности власти КНР готовы выделить на реализацию проекта свыше $300 млрд.

Стоит отметить, что работать такая система будет следующим образом. Правительственные инвестиционные фонды и банки развития Китая начнут выдавать местным компаниям огромные займы с низкой процентной ставкой, чтобы они смогли приобрести зарубежных конкурентов на местном рынке, а также примутся субсидировать проведение научных исследований.

Предполагается, что в центре внимания китайского правительства окажутся самые различные отрасли науки, в том числе — разработка новых материалов, искусственный интеллект, протокол 5G, производство интегральных схем и биофармацевтика. Также Китай намерен наладить выпуск собственных самолетов, робототехники, электромобилей, беспилотных авто, сельхозтехники, кораблей и железнодорожной техники. Таким образом, согласно принятой доктрине, к 2025 году Поднебесная должна перестать полагаться на импортные товары от большинства крупных зарубежных поставщиков, включая Boeing, Airbus, General Electric, Siemens, Nissan, Renault, Samsung и Intel.

И все бы ничего, но сейчас западные промышленные гиганты забили тревогу. Выяснилось, что новая стратегия Пекина, по сути, представляет собой ничто иное, как самый настоящий план по завоеванию мира.

Согласно довольно-таки апокалиптическому отчету Торговой палаты Евросоюза в Китае, опубликованному на днях, в действительности цель стратегии Made in China 2025 заключается в вытеснении зарубежных конкурентов не только со своего, но и с мирового рынков, и в создании выгодных условий для собственных транснациональных корпораций, получающих разнообразные льготы от властей КНР.

Так, по данным исследовательского центра при Институте Меркатора, Китай направленно инвестирует в зарубежные компании, чтобы получить контроль над наиболее перспективными технологическими проектами.

В результате всех этих действий, предполагают эксперты, иностранные компании окажутся в неравных условиях для конкурентной борьбы и, скорее всего, потерпят поражение, поскольку ни одна другая страна не готова к настолько большим тратам на поддержку своего высокотехнологичного бизнеса.

Следственно, заключают аналитики, в конечном счете власти КНР получат экономическое мировое господство, которое затем, можно не сомневаться, будет трансформировано в военно-политическое глобальное влияние.

Перспективы, надо признать, удручают. Однако не стоит думать, что Запад готов «сдаться без боя»: так, на высокотехнологичные западные рынки китайским инвестициям, по сути, уже закрыли доступ. Сообщается, что на американском и западноевропейском рынках сейчас введен негласный запрет на покупку инвесторами из КНР любых значимых промышленных активов.