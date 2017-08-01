НКРСИ поддерживает решение УГЦР по отмене результатов MNP-тендера и предлагает провести новый конкурс с помощью Prozorro
Вчера Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) постановил отменить свое предыдущее решение по внедрению услуги переноса номеров при смене оператора мобильной связи и запустить процесс выбора поставщика базы MNP с самого начала. Сегодня на данную ситуацию отреагировала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), которая предложила провести новый тендер с использованием системы Prozorro.
В НКРСИ отметили, что уже второй год подряд продолжаются судебные процессы между компаниями, которые принимали участие в тендере на внедрение услуги по переносу номеров. Из-за отсутствия прецедентов решение подобных споров между субъектами хозяйствования являются неопределенными, так что по состоянию на настоящее время нет правовых оснований считать кого-либо из участников победителем указанного тендера.
«Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, поддерживает решение УГЦР, так как оно будет способствовать решению проблем, которые сложились.
Комиссия видит перспективы в проведении нового тендера с использованием системы Prozorro, которая доказала свою эффективность в сфере осуществления государственных закупок» — отметили представители НКРСИ.
Следует заметить, что введение услуги MNP в сетях украинских операторов является крайне актуальным вопросом, поскольку данная услуга направлена на стимулирование конкуренции и реализацию прав потребителей относительно свободного выбора поставщика телекоммуникационных услуг с сохранением существующего абонентского номера.
Предоставление абоненту права свободного выбора лучших для себя условий получения телекоммуникационных услуг является общепризнанным на территории Европейского сообщества рыночным инструментом поддержания конкурентной среды, который должен быть введен в рамках имплементации в Украине стандартов ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.
В НКРСИ также отметили, что продолжат внимательно следить за ходом событий и в случае необходимости будут принимать все необходимые меры для выполнения Украиной своих обязательств перед Европейским партнерами, в частности, по обеспечению внедрения в стране услуги по переносу абонентских номеров.
Источник: НКРСИ
- В августе 2015 года НКРСИ назначила УГЦР техническим оператором услуги переноса номеров (МNP).
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- Затем в сентябре Минюст Украины зарегистрировал новый «Порядок предоставления услуги переноса абонентских номеров (MNP)», а УГЦР заявил, что услуга заработает в марте 2016 года.
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- 19 сентября 2015 года УГЦР объявил конкурс на закупку услуг по внедрению услуги переноса номера (MNP) в Украине, а позже озвучил условия.
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- С первой попытки провести тендер по внедрению MNP в Украине, как известно, не удалось, и УГЦР провел повторные торги, по результатам которых победителем была признана «Диалинк» с предложением 72 млн грн.
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- Компания «Эс Ай Центр», не допущенная к оценочной фазе тендера, но подавшая почти вдвое более дешевую заявку, и ее партнер Teletech успешно обжаловали результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).
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- УГЦР решил отказаться от судебной тяжбы с АМКУ и выполнил все его предписания, 21 апреля 2016 года определив победителем конкурса по MNP «Эс Ай Центр» с предложением 39,6 млн грн.
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- В ответ «Диалинк» подала около 20 судебных исков по обжалованию вышеуказанных решений, включая жалобу в АМКУ, вследствие чего внедрение MNP было заблокировано.
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- В феврале 2017 года НКРСИ опубликовала ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг переноса номеров, согласно которому запуск MNP мог состояться уже 21 ноября 2017 года.
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- В апреле 2017 года УГЦР и Госспецсвязи утвердили последние формальности, которые не позволяли операторам связи готовиться к внедрению услуги переноса номера (MNP). В частности, был утвержден технологический процесс взаимодействия телекоммуникационных сетей между собой во время предоставления услуги переноса абонентского номера и его последующего обслуживания.