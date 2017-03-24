Опубликованы новые изображения, характеристики и цены смартфонов Xiaomi Mi 6 и Mi 6 Plus

Как ожидается, в следующем месяце состоится презентация нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. Но ещё до этого события различные источники опубликовали рендерные изображения и ориентировочные технические характеристики данной модели.

Предполагается, что смартфон Xiaomi Mi 6 получит 5,2- или 5,5-дюймовый дисплей и двойную камеру. Пока что источники заявляют о различных процессорах, которые могут использоваться в этой модели. Упоминаются чипы Snapdragon 821, Helio X30 и Snapdragon 835. Конфигурация может включать 4 или 6 ГБ ОЗУ и 32, 64 или 128 ГБ флэш-памяти. Цена Xiaomi Mi 6 в базовой версии с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти составит $290, версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти – $333, топовой модели с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти – $391.

Смартфон Xiaomi Mi 6 Plus получит 5,7-дюймовый дисплей и процессор Snapdragon 835. В данном случае также будут доступны три модификации, отличающиеся объёмом оперативной и флэш-памяти. Цена базовой версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти составит $377. За версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти предстоит заплатить $435. Наконец, топовая конфигурация Xiaomi Mi 6 Plus, которая несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти, оценивается в $507.

Как ожидается, официальная презентация смартфонов Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi 6 Plus состоится 11 апреля.

Источник: gsmarena, gizmochina