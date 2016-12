Overwatch — лучшая игра года по версии The Game Awards 2016

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония The Game Awards 2016, на которой были показаны и анонсированы новые игры, а также были отмечены лучшие игровые проекты уходящего года. Рассмотрим, какие игры были номинированы в различных категориях, и каким проектам были присвоены пальмы первенства.

ВЫБОР жюри:

Игра года

Номинанты:

Doom (id Software/Bethesda Softworks)

Inside (Playdead)

Overwatch (Blizzard Entertainment)

Titanfall 2 (Respawn Entertainment/Electronic Arts)

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment)

Победитель:

Overwatch

Лучшая студия-разработчик

Номинанты:

Blizzard Entertainment (за Overwatch)

EA DICE (за Battlefield 1)

id Software (за Doom)

Naughty Dog (за Uncharted 4: A Thief’s End)

Respawn Entertainment (за Titanfall 2)

Победитель:

Blizzard Entertainment

Лучшее повествование

Номинанты:

Firewatch (Campo Santo)

Inside (Playdead)

Mafia 3 (Hangar 13/2K Games)

Oxenfree (Night School Studio)

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment)

Победитель:

Uncharted 4: A Thief’s End

Лучший художественный дизайн

Номинанты:

Abzu (Giant Squid/505 Games)

Firewatch (Campo Santo)

Inside (Playdead)

Overwatch (Blizzard Entertainment)

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment)

Победитель:

Inside

Лучшая музыка и звук

Номинанты:

Battlefield 1 (EA DICE/Electronic Arts)

Doom (id Software/Bethesda Softworks)

Inside (Playdead)

Rez Infinite (Enhance Games)

Thumper (Drool)

Победитель:

Doom

Лучшее представление и актерская игра

Номинанты:

Alex Hernandez в роли Lincoln Clay, Mafia 3

Cissy Jones в роли Delilah, Firewatch

Emily Rose в роли Elena, Uncharted 4: A Thief’s End

Nolan North в роли Nathan Drake, Uncharted 4: A Thief’s End

Rich Sommer в роли Henry, Firewatch

Troy Baker в роли Sam Drake, Uncharted 4: A Thief’s End

Победитель:

Nolan North в роли Nathan Drake, Uncharted 4: A Thief’s End

Игра с социальным смыслом

Номинанты:

1979 Revolution: Black Friday(Ink Stories)

Block’hood (Plethora Project/Devolver Digital)

Orwell (Osmotic Studios/Surprise Attack)

Sea Hero Quest (Glitchers)

That Dragon, Cancer(Numinous Games)

Победитель:

That Dragon, Cancer

Лучшая инди-игра

Номинанты:

Firewatch (Campo Santo)

Hyper Light Drifter (Heart Machine)

Inside (Playdead)

Stardew Valley(ConcernedApe/Chucklefish Games)

The Witness (Thekla Inc.)

Победитель:

Inside

Лучшая мобильная игра

Номинанты:

Clash Royale (Supercell)

Fire Emblem Fates (Intelligent Systems/Nintendo)

Monster Hunter Generations(Capcom)

Pokémon Go (Niantic Labs)

Severed(DrinkBox Studios)

Победитель:

Pokémon Go

Лучшая игра виртуальной реальности

Номинанты:

Batman: Arkham VR (Rocksteady Studios/Warner Bros. Interactive Entertainment)

Eve: Valkyrie(CCP Games)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Rez Infinite (Enhance Games)

Thumper (Drool)

Победитель:

Rez Infinite

Лучший экшен

Номинанты:

Battlefield 1 (EA DICE/Electronic Arts)

Doom (id Software/Bethesda Softworks)

Gears of War 4(The Coalition/Microsoft Studios)

Overwatch (Blizzard Entertainment)

Titanfall 2 (Respawn Entertainment/Electronic Arts)

Победитель:

Doom

Лучший приключенческий экшен

Номинанты:

Dishonored 2 (Arkane Studios/Bethesda Softworks)

Hitman(IO Interactive/Square Enix)

Hyper Light Drifter (Heart Machine)

Ratchet & Clank(Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment)

Победитель:

Dishonored 2

Лучшая ролевая игра

Номинанты:

Dark Souls 3(FromSoftware/Bandai Namco Entertainment)

Deus Ex: Mankind Divided(Eidos Montreal/Square Enix)

The Witcher 3: Wild Hunt — Blood and Wine (CD Projekt Red/Warner Bros. Interactive Entertainment)

World of Warcraft: Legion (Blizzard Entertainment)

Xenoblade Chronicles X (Monolith Soft/Nintendo)

Победитель:

The Witcher 3: Wild Hunt — Blood and Wine

Лучший файтинг

Номинанты:

Killer Instinct Season 3 (Iron Galaxy Studios/Microsoft Studios)

The King of Fighters 14 (SNK/Atlus USA)

Pokkén Tournament (Bandai Namco Studios/The Pokémon Co. International)

Street Fighter 5 (Capcom)

Победитель:

Street Fighter V

Лучшая семейная игра

Номинанты:

Dragon Quest Builders (Square Enix)

Lego Star Wars: The Force Awakens(TT Fusion/Warner Bros. Interactive Entertainment)

Pokémon Go (Niantic Labs)

Ratchet & Clank (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

Skylanders Imaginators(Toy for Bob/Activision)

Победитель:

Pokémon Go

Лучшая стратегия

Номинанты:

Sid Meier’s Civilization 6 (Firaxis Games/2K Games)

Fire Emblem Fates (Intelligent Systems/Nintendo)

The Banner Saga 2 (Stoic Studio/Versus Evil)

Total War: Warhammer(The Creative Assembly/Sega)

XCOM 2(Firaxis Games/2K Games)

Победитель:

Sid Meier’s Civilization VI

Лучшая спортивная/гоночная игра

Номинанты:

FIFA 17 (EA Vancouver/Electronic Arts)

Forza Horizon 3 (Playground Games/Microsoft Studios)

MLB The Show 16 (SIE San Diego Studio/Sony Interactive Entertainment)

NBA 2K17 (Visual Concepts/2K Sports)

Pro Evolution Soccer 2017 (PES Productions/Konami)

Победитель:

Forza Horizon 3

Лучшая многопользовательская игра

Номинанты:

Battlefield 1 (EA DICE/Electronic Arts)

Gears of War 4 (The Coalition/Microsoft Studios)

Overcooked (Ghost Town Games/Team17)

Overwatch (Blizzard Entertainment)

Titanfall 2 (Respawn Entertainment/Electronic Arts)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

Победитель:

Overwatch

ВЫБОР ФАНАТОВ:

Лучший киберспортсмен

Номинанты:

Faker – Lee Sang-hyeok (SK Telecom T1, League of Legends)

Coldzera – Marcelo David (SK Gaming, Counter-Strike: Global Offensive)

ByuN – Hyun Woo (Starcraft 2)

Infiltrator – Lee Seon-woo (Team Razer, Street Fighter 5)

Hungrybox – Juan Debiedma (Team Liquid, Super Smash Bros.)

Победитель:

Coldzera – Marcelo David

Лучшая киберспортивная команда

Номинанты:

SK Telecom T1 (League of Legends)

Wings Gaming (Dota 2)

SK Gaming

ROX Tigers (League of Legends)

Cloud 9

Победитель:

Cloud 9

Лучшая киберспортивная игра

Номинанты:

Counter-Strike: Global Offensive (Valve)

Dota 2 (Valve)

League of Legends (Riot Games)

Overwatch (Blizzard Entertainment)

Street Fighter 5 (Capcom)

Победитель:

Overwatch

Самый влиятельный геймер/стример

Номинанты:

AngryJoeShow

Boogie2988

Danny O’Dwyer

JackSepticEye

Lirik

Победитель:

Boogie2988

Лучший контент, созданный фанатами

Номинанты:

Brutal Doom 64

Enderal: The Shards of Order

Самая ожидаемая игра

Номинанты:

God of War (SIE Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment)

Mass Effect: Andromeda (BioWare/Electronic Arts)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Studios/Rockstar Games)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Победитель:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Также можно сравнить итоги The Game Awards 2016 с предыдущим годом.

Источник: The Game Awards