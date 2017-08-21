Полноценный запуск оператора LycaMobile в Украине намечен на середину сентября

Объявляя о выходе на украинский рынок в прошлом месяце крупнейший в мире виртуальный оператор LycaMobile обещал коммерческий запуск сети в течение недели, но этого пока так и не случилось. Источнику удалось выяснить, что стало причиной задержки, когда теперь ждать запуска и где можно приобрести карту SIM для получения услуг оператора.

Итак, по словам члена правления LycaMobile Ukraine Стэна Полякова, сеть оператора работает с 26 июля, но пока в тестовом режиме.

«Интеграция сети для запуска нового оператора не может занимать две-три недели, перед тем, как переходить на полный коммерческий режим, хотим удостовериться, что все работает и что связь доступна во всех регионах», — приводит ресурс ain.ua комментарий Полякова.

Полноценный коммерческий запуск теперь планируют провести в середине сентября, более точная дата пока не сообщается. В компании объясняют, что запуск решили перенести на середину сентября во избежание накладок по датам с началом сезона back to school и чтобы рекламная кампания не затерялась в информационных потоках, связанных с началом учебного года.

Примерно в это же время карточки оператора массово появятся в розничной продаже, изначально в Киеве и нескольких городах-миллионниках, а затем и в других регионах.

Тем временем желающий могут заказать карточку на сайте компании, либо в ее киевском офисе, либо в партнерской точке распространения в Киеве, около м. Крещатик (в районе «МакДональдса»). К настоящему моменту в сети LycaMobile Ukraine зарегистрировалось порядка 10 000 абонентов, эти карты работают в тестовом режиме.

«Сейчас наша основная задача — провести техническое тестирование связи по тем картам, которые уже используются абонентами», — говорит Поляков.

Источник: ain