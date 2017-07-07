Qualcomm не оставляет попыток запретить продажи iPhone в США и подаёт новые жалобы

Продолжая юридическое противостояние с Apple, компания Qualcomm просит правительство США запретить ввоз новых смартфонов iPhone в страну. Она также хочет, чтобы были остановлены продажи тех устройств, которые уже были ввезены в США.

Qualcomm утверждает, что Apple нарушает шесть принадлежащих ей патентов, которые связаны с продлением срока автономной работы смартфонов. Ни один из этих патентов не имеет существенного значения для стандарта, говорит Qualcomm. Это означает, что она не обязана лицензировать их — как в случае с другими патентами, которые вызывают разногласия между компаниями. Qualcomm подала жалобу как в Комиссию по международной торговле США, так и в Окружной суд США по Южному округу штата Калифорния.

«Изобретения Qualcomm лежат в основе каждого iPhone и выходят далеко за рамки современных технологий или сотовых стандартов», — говорит Дон Розенберг, генеральный совет Qualcomm. «Apple продолжает использовать технологию Qualcomm, отказываясь платить за нее».

Qualcomm даже подготовила небольшой справочный материал, чтобы объяснить, для чего используются шесть патентов.

Компании Qualcomm и Apple не впервые спорят из-за патентов. После того, как Федеральная торговая комиссия подала в суд на Qualcomm за антиконкурентную практику, связанную с продажей модемов для смартфонов, Apple подала собственный иск, в котором говорилось о том же. Apple с тех пор расширила этот иск в двух других странах, в то время как Qualcomm подала свои собственные судебные иски, чтобы нанести ответный удар Apple и ее поставщикам.

Apple утверждает, что Qualcomm взимает «непропорционально высокие» вознаграждения за использование своих патентов и злоупотребляет своим положением в качестве лидера рынка модемов для смартфонов. Qualcomm является основным поставщиком LTE-модемов. Однако многие из этих патентов относятся к стандартам, что требует их лицензирования по справедливой и разумной ставке.

Источник: The Verge